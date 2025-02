Monika Gruber bringt Alfons Schuhbeck in Haft zum Lachen

Monika Gruber (53) hält zu Alfons Schuhbeck (75) – auch im Gefängnis. Der Starkoch muss aktuell eine mehrjährige Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung absitzen. In der Justizvollzugsanstalt Rothenfeld besucht ihn seine langjährige gute Freundin Monika ab und zu und sorgt für gute Stimmung. Bei ihrem jüngsten Besuch habe sie nicht seinen neuen Gerichtstermin im Juni thematisiert, sondern versuche, ihn abzulenken und auf andere Gedanken zu bringen, wie sie im Interview mit Bild erzählt. "Über den Prozess im Sommer haben wir gar nicht gesprochen, sondern nur, dass wir zusammen kochen werden, sobald er irgendwann raus darf. Wir werden ein paar Leute einladen. Echte Freunde, wie Uli und Susi Hoeneß – und Böfflamott kochen", erklärt Monika der Zeitung.

Monika habe trotz Alfons Verurteilung und Haftstrafe Vertrauen in ihn und schätze ihn als Freund. Sie widme sich bei ihren Besuchen vor allem dem Zwischenmenschlichen. "Ein Betrunkener steigt in die Straßenbahn …" – habe einer ihrer Witze angefangen, mit denen sie den Gastronomen in der JVA zum Lachen habe bringen können. So könne Alfons selbst in seiner wohl schwierigsten Zeit ein bisschen abschalten.

Für Alfons Schuhbeck, der aktuell mit weiteren Vorwürfen wie Insolvenzverschleppung und Subventionsbetrug konfrontiert wird, ist die Unterstützung seiner langjährigen Freundin wohl unbezahlbar. Ab dem 24. Juni muss er sich in München einem neuen Prozess stellen, der an vier Verhandlungstagen vor dem Landgericht stattfinden wird. Ihm drohen weitere Jahre Haft, falls sich die Vorwürfe bestätigen. Die Vorbereitung auf das Verfahren ist bereits in vollem Gange. Sein Anwalt Nicolas Stieger erklärt gegenüber der Zeitung, dass das frühere Prozessdatum eine Chance für Schuhbeck sei, mehr Klarheit darüber zu erlangen, wie es für ihn weitergehen könnte.

Getty Images Monika Gruber, Mai 2013

Getty Images Alfons Schuhbeck, deutscher TV-Koch

