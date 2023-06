TikTok-Star Carl Eiswerth (†35) nach Autounfall verstorben

Ein trauriger Tag für seine Community. Carl Eiswerth begeistert schon seit einigen Jahren mit lustigen Clips aus seinem Alltag auf der Video-Plattform TikTok seine Fans auf der ganzen Welt. Rund 435.000 Menschen folgen dem US-Amerikaner und feiern ihn für seinen humorvollen Content. Jetzt werden tragische Neuigkeiten bekannt: Carl hatte einen schlimmen Autounfall und ist nun im Alter von 35 Jahren verstorben.

Das bestätigt die Mutter des Verstorbenen jetzt gegenüber TMZ. Carl sei am Dienstag im US-Staat Pennsylvania mit einem engen Freund unterwegs gewesen. Er habe auf dem Beifahrersitz gesessen, als mitten auf einer Kreuzung ein anderes Fahrzeug in das Auto seine Kumpels gefahren ist. Infolge des Unfalls sei er dann verstorben. Die Familie des Webstars plant nun zwei Gedenkfeiern, die möglicherweise für seine Community im Netz per Livestream zu sehen sein werden.

Im Netz trauern bereits zahlreiche Fans um Carl. "Kann nicht glauben, dass du weg bist. Werde dich und all deine Livestreams vermissen" und "Du wirst für immer vermisst werden, Carl. Diese Welt wird ohne deine positive Einstellung zum Leben nicht mehr dieselbe sein", schreiben zwei traurige User unter das letzte TikTok-Video des 35-Jährigen.

Anzeige

Instagram / carleiswerth TikToker Carl Eiswerth

Anzeige

TikTok / team_carl_forever Carl Eiswerth, Webstar

Anzeige

TikTok / carl_eiswerth Carl Eiswerth

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de