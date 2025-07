Nackt oder nicht? So geht Hollywoodstar Jane Fonda ins Bett

Jane Fonda (87) hat einen Einblick in ihre nächtlichen Gewohnheiten gegeben und dabei eine interessante Wahl in der Garderobe offenbart. Im Gespräch mit der Zeitung The Times vor wenigen Tagen sagte die Schauspielerin mit einem Augenzwinkern, dass sie es sich mittlerweile in Flanellnachthemden gemütlich macht. "Ein Flanellnachthemd – weil ich Single bin", scherzte Jane und fügte hinzu: "Ich habe sie nie getragen, als ich mit einem Mann zusammen war." Die Oscar-Gewinnerin, die zuletzt bis 2017 mit dem Musikproduzenten Richard Perry liiert war, weiß genau, was für sie bequem ist – sowohl tagsüber als auch nachts.

Neben ihrer Vorliebe für praktische Nachthemden schwärmte Jane von ihrer Alltagskleidung: bequemen Yoga-Hosen. Diese seien ihr absolutes Lieblingskleidungsstück, da sie einfach anzuziehen seien und ihr Komfort böten. Jane beschreibt ihren Stil insgesamt als minimalistisch und erwähnte, dass sie im vergangenen Jahr sogar die Hälfte ihrer Kleidung verkauft habe. "Aber ich bin immer noch die gleiche Größe wie früher und kann meine alten Sachen tragen", fügte sie hinzu. Mit ihrem grauen Haar, das sie seit ein paar Jahren stolz zur Schau stellt, wagt sie sich zudem mittlerweile auch an buntere Farben wie Gelb und Grün. "Selbst ich sehe in diesen Farben gut aus", merkte sie humorvoll an.

Jane hat immer wieder offene Einblicke in ihre Haltung zu Alter, Schönheit und Konsum gegeben. Schon vor einigen Monaten zeigte sie sich im Gespräch mit New York Times erstaunlich entspannt, was das Thema Älterwerden betrifft. Die Darstellerin betonte, dass sie sich keineswegs wie eine alte Person fühlt. "Ich bin in allen wichtigen Dingen jünger als in meinen 20ern", erklärte Jane damals. Im Rahmen einer Kampagne für die Schuhmarke Golden Goose verriet sie auch, dass sie täglich mit einem Personal Trainer trainiert und ihre Energie bei Spaziergängen in der Natur findet.

Getty Images Jane Fonda, Mai 2025

Getty Images Jane Fonda, Juni 2025

Getty Images Jane Fonda, März 2025