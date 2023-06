Kida Khodr Ramadan kündigt Auszeit von Schauspielerei an!

Kida Khodr Ramadan braucht eine Verschnaufpause. Der Schauspieler ist vor allem durch seine Rolle als Clan-Oberhaupt in der Serie 4 Blocks bekannt geworden. Aber nicht nur damit landete der gebürtige Libanese vollen Erfolg: Auch mit seiner Serie "Asbest" und seiner Rolle in "German Genius" begeisterte er ein breites Publikum. Doch nun folgen traurige Nachrichten für seine Fans: Kida will sich zurückziehen!

In seiner Instagram-Story kündigt der Schauspieler jetzt seine Pause an. "Ich bin überarbeitet und habe erkannt, dass ich nicht mehr der Mensch bin, der ich sein möchte. Deshalb nehme ich mir eine Auszeit, um zur Ruhe zu kommen und ehrlich zu reflektieren", erklärt der 46-Jährige. Er habe in den vergangenen Jahren zwar viele Erfolge feiern und schöne Momente erleben dürfen – allerdings habe er dabei seinen Fokus verloren. "Deshalb werde ich hart an mir arbeiten, um gestärkt zurückzukommen und gemeinsam mit euch positive Dinge zu erschaffen" stellt er klar.

Außerdem möchte er ein gutes Vorbild für seine sechs Kinder sein. Denn erst im März 2019 hatte Kida seinen jüngsten Spross auf der Welt begrüßt. "Diana ist um 11:33 Uhr auf die Welt gekommen und ich bin megahappy!", hatte er zu einem Foto dazugeschrieben, auf dem die kleine Hand seiner Tochter zu sehen gewesen war.

Getty Images Kida Khodr Ramadan, Schauspieler

Getty Images Kida Khodr Ramadan im Februar 2023

Getty Images Kida Khodr Ramadan mit seiner Tochter Dunya und seinem Sohn Mohamed

