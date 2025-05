"Ich habe Angst": Liz Kaeber kann Mama-Zeit kaum genießen

Liz Kaeber (32) wurde Anfang des Jahres zum ersten Mal Mutter. Seither dreht sich in ihrem Leben alles um ihren kleinen Sohn Loki, was wunderschön für die Influencerin ist. Jedoch mache sie sich aktuell einige Gedanken. In ihrer Instagram-Story verriet die frisch gebackene Mama nun, dass die Mutterschaft für sie auch einige Ängste freigesetzt habe. "Ich bin ganz ehrlich, ich habe Angst, die Zeit nicht intensiv genug genießen zu können aufgrund des Drucks nebenbei", gestand Liz ehrlich. Besonders traurig mache sie außerdem, dass bislang noch kein einziges Familienbild mit Loki entstanden sei – das lasse der anstrengende Alltag zwischen Baby und Job einfach nicht zu.

Weiter betonte Liz auch, dass sie sich gerne mal eine Auszeit nehmen würde, um sich voll und ganz auf ihre Familie zu fokussieren – doch das ginge finanziell momentan einfach nicht. Als Selbstständige habe sie kein regelmäßiges Einkommen und müsse deshalb nebenbei arbeiten. "Ich bin, seitdem ich Mama bin, wirklich um ein paar Jahre gealtert", machte die Bloggerin weiter deutlich. Sie wolle niemanden abschrecken, aber auch nichts beschönigen. Dinge wie Haushalt und Beruf bekommt sie kaum unter einen Hut. "Funktioniert bei uns leider gar nicht", erklärte Liz ehrlich.

Die Phase als Mama ist für Liz ziemlich belastend. Ihr Sohn bekomme momentan auch die ersten Zähnchen. Schlaf ist für die Neu-Mama somit auch gerade ein Fremdwort. So fühle sie sich momentan "einfach nur kacke", wie sie bereits vor wenigen Tagen deutlich machte. Doch sie versucht, es auch positiv zu sehen: Ihr Mann Nick Maerker hilft ihr, wo er kann. "Gott sei Dank habe ich Unterstützung von meinem Mann", zeigte sie sich erleichtert.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber im Februar 2025

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und Nick Maerker im November 2024

