Kim Kardashian feiert Abschluss ihres Jurastudiums im Garten

Kim Kardashian (44) hat ein bedeutendes Ziel erreicht: Nach sechs Jahren intensiven Lernens feierte der Reality-TV-Star nun den erfolgreichen Abschluss ihres Jurastudiums – das berichtet das Magazin TMZ. Die Feier fand am 21. Mai in Beverly Hills statt und war eine Überraschung, die von ihrer Familie und ihren Mentoren organisiert wurde. Ursprünglich war sie zu einem vermeintlich normalen Familienbrunch eingeladen worden, bevor sie von einer festlichen Zeremonie und zahlreichen Gratulanten empfangen wurde. Khloé Kardashian (40) teilte ihre Begeisterung in einer Instagram-Story: "Ich bin so stolz auf sie. Das war einfach eine tolle Leistung, und ich bin so stolz." Kim, die das bekannte "Baby Bar"-Examen bereits 2021 nach mehreren Anläufen erfolgreich abgelegt hatte, plant, das kalifornische Bar Exam abzulegen, um offiziell als Anwältin zu arbeiten.

Der Weg dahin war alles andere als einfach. Seit 2018 hat die Unternehmerin und Mutter von vier Kindern das in Kalifornien mögliche "Law Office Study Program" absolviert, bei dem sie anstelle eines klassischen Universitätsstudiums praktische Erfahrung in einer Kanzlei sammelte und parallel dazu juristische Studienkurse belegte. Ihre Mentorin Jessica Jackson sprach während der Zeremonie über Kims bemerkenswerte Entschlossenheit: "Sie hat 18 Stunden pro Woche, 48 Wochen im Jahr über sechs Jahre hinweg investiert – das sind mehr als 5.000 Stunden rechtlicher Studien." Ihre Kinder, darunter ihr fünfjähriger Sohn Psalm (6), der zu Ehren seines verstorbenen Großvaters und Anwalts Robert Kardashian Sr. (✝59) einen beigen Anzug trug, waren ebenfalls Teil der Feierlichkeiten.

Robert Kardashian Sr. spielte eine wichtige Rolle in Kims Entscheidung für ihren Karriereweg in der Rechtswissenschaft. Der renommierte Anwalt, der 1995 im berühmten O.J.-Simpson-Prozess für Aufsehen sorgte, verstarb 2003 an Speiseröhrenkrebs. Kim betonte immer wieder, dass ihr Vater, dessen Bibel kürzlich für eine Riesensumme versteigert wurde, sicherlich stolz auf ihren Werdegang wäre. "Er wäre mein größter Unterstützer und mein bester Lernpartner gewesen", sagte sie in einem früheren Interview. Mit ihrer juristischen Laufbahn möchte Kim vor allem im Bereich der Strafrechtsreform aktiv werden und so Einfluss auf das System nehmen, das sie persönlich zutiefst bewegt hat.

Getty Images Robert Kardashian, Anwalt

Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala, Mai 2024

