Emilie Kiser machte Sohn (†3) vor Tod noch Liebeserklärung

Emilie Kisers Leben wird nie mehr dasselbe sein: Am vergangenen Sonntag starb der Sohn der Influencerin Trigg im Alter von nur drei Jahren. Sechs Tage zuvor war er bewusstlos in dem Pool in ihrem Garten in Chandler, Arizona, aufgefunden worden. Kurz vor dem tragischen Unfall gewährte Emilie einen liebenswerten Einblick in ihr Familienleben. Am 11. Mai, gerade einmal eine Woche vor Triggs Tod, veröffentlichte sie ein emotionales Video auf Instagram, das sie mit Trigg und ihrem zweiten Sohn Theodore zeigt. Zu dem niedlichen Clip schrieb Emilie: "Für immer dankbar, dass ich eure Mama sein darf."

Nur einen Tag später, am 12. Mai, kam es zu dem tragischen Vorfall in ihrem Pool. Die Polizei wurde gegen 18 Uhr Ortszeit zu einem Ertrinkungsnotfall gerufen. Daraufhin wurde Trigg in zwei Krankenhäuser gebracht, zunächst in das Chandler Regional Medical Center und anschließend ins Phoenix Children’s Hospital. Sechs Tage kämpfte der Dreijährige offenbar um sein Leben – doch trotz aller Bemühungen der Mediziner erlag er am 18. Mai seinen Verletzungen. Sein Ableben gaben die Beamten gegenüber KPHO-TV bekannt. Zudem bestätigten die Unterlagen vom Maricopa County Office of the Medical Examiner seinen Tod ebenfalls. Bislang ist nicht bekannt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Emilie und ihr Mann Brady wurden im Juli 2021 erstmals Eltern ihres ältesten Sohnes Trigg. Erst im April wurde mit der Geburt von Theodore ihr Glück gekrönt. Mit einem neuen wunderschönen Haus und einem Neugeborenen schien die Familie alles zu haben, bis sich schlagartig alles änderte. Emilies Fans liebten ihre Vlogs – in denen auch Trigg immer zu sehen war. So fing sie auch süße Rituale mit ihm ein. So stellte sie sich jeden Morgen mit ihm vor einen Spiegel und fragte ihn: "Wer ist hübsch?", woraufhin Mama und Sohn strahlend "Triggy!" riefen. Der Verlust des aufgeweckten Jungen hinterlässt somit nicht nur bei seiner eigenen Familie, sondern auch bei Fans auf der ganzen Welt tiefe Spuren der Trauer.

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser, ihr Mann Brady und ihr Sohn Trigg

Instagram / emiliekiser Emilie Kiser mit ihrem Mann Brady und ihren Söhnen Teddy und Trigg, April 2025

