Michelle Williams erinnert sich an inniges Band mit Heath

Michelle Williams (44) hat im Podcast "Armchair Expert with Dax Shepard" seltene Einblicke in die besondere Beziehung zu ihrem verstorbenen Ex-Freund Heath Ledger (✝28) gegeben. Mit dem Schauspieler war Michelle zwei Jahre lang zusammen. Die beiden hatten sich beim Dreh des Films "Brokeback Mountain" kennengelernt und brachten 2005 ihre gemeinsame Tochter Matilda (19) zur Welt. Im Interview beschrieb Michelle Heath als einen Mann mit "unglaublicher Sensibilität".

Auch Dax (50) erinnerte sich an seine Begegnungen mit Heath: "Ich weiß nicht, ob ich mich jemals so schnell in jemanden verliebt habe. Er ist einer der außergewöhnlichsten Jungs, die ich je kennengelernt habe. Und ich kann das Gewicht der Welt auf eine ganz besondere Art und Weise auf ihm spüren, die mir irgendwie das Herz gebrochen hat." Michelle fügte hinzu: "So besonders, so besonders, Gott sei Dank gibt es Matilda." Heaths plötzlicher Tod traf sie nur wenige Monate nach ihrer Trennung schwer – er verstarb an einer Medikamentenüberdosis. Kürzlich erzählte ein Freund, wie sehr er unter seinem großen Ruhm litt.

Seit Heath Ledgers Tod hat Michelle ihre Tochter Matilda alleine großgezogen, bevor sie ihren heutigen Ehemann Thomas Kail kennenlernte. Mit Thomas hat sie inzwischen drei weitere Kinder. In früheren Interviews betonte Michelle, dass das Elternsein sie viele Lektionen gelehrt habe, unter anderem "nicht gegen die Umstände anzukämpfen und zu akzeptieren, wo man ist und wo man war". Lediglich eine Ausnahme gibt es: "In fast allen Punkten, außer einem, könnte ich das auch so sehen – dass Matilda ihren Vater nicht hat. Weißt du, das ist einfach etwas, das nicht... Ich meine, es wird einfach nie richtig sein."

Getty Images Michelle Williams, Dezember 2023

Getty Images Heath Ledger und Michelle Williams bei den Oscars 2006