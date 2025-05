15 Jahre verheiratet: Sarah Connor verrät ihr Ehe-Geheimnis

Sarah Connor (44) hat in einem Gespräch mit der Gala offen über ihre Ehe zu Florian Fischer (50) gesprochen. Seit nunmehr 15 Jahren sind die beiden verheiratet und Eltern von zwei gemeinsamen Kindern. Über ihren derzeitigen Beziehungsstatus zeigt sich die Sängerin glücklich: "Ich bin an einem Punkt in meiner Beziehung angekommen, an dem ich unglaublich ruhig und glücklich bin. Das erste Mal in meinem Leben denke ich: Hier kann ich bleiben! Ich habe keinen Fluchtimpuls mehr", erklärte sie stolz.

Ein besonderes Geheimnis für ihre harmonische Ehe sei laut Sarah absolute Ehrlichkeit. "Ich vertraue meinem Mann meine allertiefsten Gedanken an. Ich möchte aufrichtig sein", erzählte sie. Spannend dabei: Eigentlich sei sie von Natur aus misstrauisch und habe nicht an die Ehe geglaubt. Doch mit Florian, der ihr manchmal zum Einschlafen etwas vorliest, habe sie es geschafft, alte Bindungsängste zu überwinden. Für die Sängerin ist ihre Ehe sogar bedeutender als ihre musikalischen Erfolge: "Diese lange Beziehung ist mein größtes Werk. Dass ich das schaffe, ist mein größter Erfolg – größer als jeder Nummer-eins-Hit."

Privat bleibt Sarah ihrer Familie gegenüber bodenständig und liebevoll. Neben ihrer Partnerschaft zu Florian teilt sie ihr Leben mit insgesamt vier Kindern, die ihr stets am Herzen liegen. Die Sängerin, die in der Vergangenheit in ihren Songs immer wieder auch persönliche Themen aufgearbeitet hat, scheint ihr privates Glück gefunden zu haben. Ihre offene Art zu Themen wie Liebe und Angst macht sie nicht nur als Künstlerin, sondern auch als Mensch so nahbar für ihre Fans. Ihre Ehe lässt sie dabei als beständige Quelle der Kraft und Inspiration strahlen.

Instagram / maddfischer Sarah Connor und ihr Mann Florian Fischer im Juni 2022

Instagram / sarahconnor Florian Fischer und Sarah Connor, seit 2010 ein Paar

