TV-Anfang: So viel verdiente Elena Miras bei "Love Island"

Elena Miras (33) setzte im Jahr 2017 den ersten Fuß ins Fernsehen: Sie nahm an der ersten deutschen Staffel Love Island teil, wo sie nicht nur gemeinsam mit Jan Sokolowsky (36) den Sieg holte, sondern auch den Grundstein für ihre Karriere legte. In einer Instagram-Fragerunde möchte ein Fan nun alles über ihren TV-Anfang erfahren – weshalb die Reality-TV-Bekanntheit verrät, was sie mit ihrem ersten Job verdiente. "Meine erste Gage? Bei 'Love Island' habe ich 1.500 Euro bekommen – also nicht die Welt, aber der Start in etwas Großes", offenbart sie.

Die ehemalige Sommerhaus-Bewohnerin blickt gleichzeitig auf die Entstehungsgeschichte ihrer Teilnahme zurück. Die Entscheidung, sich bei der beliebten Datingshow zu bewerben, sei spontan gefallen. "Ich war damals mit einer Freundin zu Hause, wir haben die Werbung gesehen und dann habe ich mich aus Spaß beworben – und zack, ging alles superschnell!", erinnert sich Elena. Bereits kurz darauf folgten Rückmeldungen, ein Casting und Vorbereitungsgespräche, die den weiteren Verlauf ihrer Karriere einleiteten. "Ich hätte nie gedacht, dass es so schnell ernst wird", betont sie.

Zuletzt gehörte die 33-Jährige zum Cast von Promi Big Brother. Im berühmt-berüchtigten Container traf sie auf ihre Vergangenheit: Ihr Ex-Partner und Vater ihres Kindes, Mike Heiter (33), nahm ebenfalls an der Show teil. Während der Dreharbeiten schien die Situation zwischen dem Ex-Paar recht friedlich – doch kurze Zeit später eskalierte es zwischen ihnen. Elena packte auf ihrem Social-Media-Profil über die ihrer Meinung nach nicht existierende Beziehung des einstigen Dschungelcampers und der gemeinsamen Tochter aus. "Mir ist wichtig, dass die Wahrheit endlich gehört wird, weil ich vier Jahre lang geschwiegen habe. Ich habe alles über mich ergehen lassen. Jede Lüge, jede Aussage, [...]", erklärte sie.

Instagram / elena_miras Elena Miras, Mai 2025

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidaten Mike Heiter und Elena Miras

