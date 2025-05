Baby in Lebensgefahr: Lisa Marie Akkaya äußert sich erstmals

Hinter Lisa Marie Akkaya (24) liegen schwere Tage. Die junge Mutter, die aktuell wieder im sechsten Monat schwanger ist, musste wegen Frühwehen ins Krankenhaus: Der Geburtsvorgang hatte bereits begonnen und der Zustand ihres Babys war dadurch sehr kritisch. Nun meldet sie sich erstmals selbst dazu. In ihrer Instagram-Story schreibt sie: "Mir wurde gesagt, ich werde mein Baby tot gebären müssen, wenn der Vorgang nicht gestoppt werden kann und auch wenn es überlebt, dann nur von kurzer Dauer und dass ich mich dann gleich verabschieden müsse, weil es einfach noch nicht lebensfähig ist." In der Klinik habe man ihr aber zum Glück vorerst helfen können. "Unser Baby ist Gott sei Dank noch in meinem Bauch – wie lang und ob das so bleibt, wissen wir nicht. Alles, was uns bleibt, ist beten und hoffen."

Die Reality-TV-Bekanntheit verspricht ihrer Community, sich noch mal mit Einzelheiten zu ihrer Behandlung und zu ihrem aktuellen Zustand zu melden. Aktuell fühle sie sich dazu aber noch nicht in der Lage. "Ich bin noch immer sprachlos und wütend und finde noch keine Worte", erklärt sie und fügt hinzu: "Die letzten Tage haben mein Leben komplett verändert und ich bin einfach dankbar für all die positiven Menschen um mich herum, die mir Hoffnung und Liebe schenken." Während die 24-Jährige von vielen Menschen in ihrem Umfeld Kraft und Unterstützung bekommt, sind aber nicht alle der Influencerin und ihrer Familie wohlgesonnen. Wie zuvor auch schon ihr Ehemann Furkan Akkaya (24), teilt die Beauty in ihrer Story auch einen der bösen Kommentare, die sie in dieser Zeit erreicht haben. Dass manche Menschen ihnen in so einer Situation etwas Schlechtes wünschen, sei für das Paar unerklärlich. "Das sind nur einige wenige Dinge, die wir uns während dieser harten Zeit durchlesen mussten, weshalb ich die letzten Tage Abstand gebraucht habe", erklärt Lisa.

Dass die beiden Temptation Island V.I.P.-Stars erneut Nachwuchs erwarten, teilten sie ihren Fans erst vergangenes Wochenende mit. Zu einem Instagram-Foto, auf dem sie mit ihrem sechs Monate alten Sohn Emilio posierten und auf dem Lisas Schwangerschaftsbauch schon deutlich zu erkennen ist, schrieben sie: "2025 segnet uns erneut und unsere kleine Familie wächst. Wir können gar nicht in Worte fassen, wie glücklich wir sind und wir können es kaum abwarten, unseren zweiten Schatz kennenzulernen." Damit, dass die frischgebackene Mama so schnell nach der Geburt ihres ersten Kindes erneut schwanger werden würde, hätten die beiden Social-Media-Bekanntheiten nicht gerechnet.

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Marie Straube, Realitystars

Instagram / lisa.straube Furkan, Lisa Marie und Emilio Akkaya im Mai 2025