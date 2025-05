Beste Freundin könnte sich Kind mit Bill Kaulitz vorstellen

Bill Kaulitz (35)sorgte in der neuesten Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" für eine Überraschung. Im Gespräch mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (35) offenbarte der Sänger, dass eine enge Freundin einen besonderen Wunsch hegt: Sie könne sich vorstellen, ein Kind mit ihm zu bekommen. Was zunächst immer nur als scherzhafte Aussage galt, scheint nun eine tatsächliche Überlegung zu sein. Die Freundin habe sogar schon andere Personen im Freundeskreis um Rat gefragt, wann der richtige Zeitpunkt für eine Schwangerschaft sei. "Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll", erklärte Bill diesbezüglich.

Wie er weiter erklärte, war die Idee, zusammen ein Baby zu bekommen, in der Vergangenheit eher ein lockerer Witz. "Wenn wir beide so lange Singles sind, vielleicht sollten wir dann heiraten und ein Baby haben", soll Bills lapidarer Spruch auf Partys gelautet haben. Doch nicht nur die gute Freundin des Sängers scheint der Idee mittlerweile mehr Gewicht und Ernsthaftigkeit beizumessen. Im Gespräch mit Tom zeigte sich der Tokio Hotel-Frontmann ebenfalls nicht komplett abgeneigt vom Vatersein. Er philosophierte sogar schon über einen geeigneten Namen für einen Sohn. Jack Rose, inspiriert vom Kultfilm Titanic, sei für Bill eine perfekte Namenswahl für einen "Mini-Me". Ob dieser Plan jedoch wirklich in die Tat umgesetzt wird, ist fraglich. Eher scheint es, als würde Bill sich mit der Geschichte einen kleinen Spaß erlauben. Über den Ablauf einer potenziellen Zeugung sagte er abschließend mit sarkastischem Unterton: "Das muss ich nochmal mit ihr besprechen."

Nicht nur in ihrem Podcast gewähren Bill und Tom immer wieder Einblicke in ihr Privatleben. Auch in ihrer Doku "Kaulitz & Kaulitz" können Fans hautnah hinter die Kulissen ihres schillernden öffentlichen Lebens schauen. Nachdem die erste Staffel ein riesiger Erfolg war, dürfen sich Bewunderer der Musiker-Zwillinge auf eine Fortsetzung freuen. Ab dem 17. Juni startet die zweite Staffel der Reality-Serie. Wie Bill in dem offiziellen Trailer auf YouTube verriet, sorgen die neuen Folgen für noch mehr Action und Glamour: "Staffel zwei ist wie Staffel eins, nur auf Ecstasy."

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Mai 2025

Getty Images Tom und Bill Kaulitz, Musiker

