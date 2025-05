Vorab: Max Bornmann verteidigt "Beauty & The Nerd"-Verhalten

Seit Kurzem ist bekannt, wer in diesem Jahr zum Cast der beliebten TV-Show Beauty & The Nerd gehört: Unter anderem wird Max Bornmann als einer der Schönheiten um das Preisgeld von 50.000 Euro kämpfen. Die kommende Staffel startet am 26. Juni – der Realitystar hat aber bereits vor der Ausstrahlung etwas zu seinem Auftritt zu sagen. Er betont in seiner Instagram-Story, nicht mehr der Mensch zu sein, der er während der Dreharbeiten war. "Bevor die Gerüchteküche anfängt zu brodeln: Die Staffel wurde 2024 gedreht und natürlich bevor ich mit Melina zusammengekommen bin. Damals war mein Leben ganz anders", stellt der Make Love, Fake Love-Star klar.

Heute sei er "in einer glücklichen Beziehung mit einer Frau, die mich so nimmt, wie ich bin" und sei extrem dankbar dafür. Darüber hinaus habe Max seit den Dreharbeiten eine persönliche Entwicklung gemacht, auf die er sehr stolz sei. "Was ihr in der Show seht, ist eine Version von mir aus der Vergangenheit, nicht von heute", macht der ehemalige Prominent getrennt-Teilnehmer deutlich und stellt eine Forderung an seine Fans: "Also spart euch bitte die 'Wie kannst du nur?'-Kommentare. Melina und ich stehen über so was. Wir leben im Jetzt – und wir wissen, was wir aneinander haben."

Auf welches Verhalten sich der einstige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat bezieht, werden Zuschauer wohl erst im kommenden Monat erfahren. Max ist jedoch nicht der einzige Schönling, der gemeinsam mit einem Nerd auf Koh Samui in Thailand gegen andere Zweiterteams antritt. Wie ProSieben im Netz verkündete, zählen auch Playmate Julia Römmelt (31), Influencerin Laura Maria Lettgen und Ex-GNTM-Model Elsa Latifaj zu den Teilnehmern – ebenso wie Reality-TV-Star Christina Shakira (27), die Schweizer Bachelorette Chanelle Wyrsch (28) und Reality Backpackers-Bekanntheit Maria Basone.

Anzeige Anzeige

Instagram / melina.hoch Max Bornmann und Melina Hoch, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / max_bornmann Max Bornmann, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige