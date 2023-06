Walentina Doronina kündigt an: Sommerhaus-Staffel wird krass

Fans von Das Sommerhaus der Stars dürfen sich wieder auf beste Unterhaltung freuen! Vor Kurzem starteten die Dreharbeiten für die neue Staffel der Realityshow. Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem Claudia Obert (61) und ihr Max Suhr (25), Eric (34) und Edith Stehfest oder Walentina Doronina (23) mit ihrem Verlobten Can Kaplan. Letztere kündigt jetzt an: Die neue Sommerhaus-Staffel wird alles übertreffen!

In ihrer Instagram-Story meldet sich Walentina nun nach den Dreharbeiten für die Show zurück. Rund einen Monat lang herrschte auf ihrem Account Funkstille. "Diese Staffel wird wirklich jede Sommerhaus-Staffel übertrumpfen – an allem. Ich würde so gerne so viel erzählen", teasert die Promi Big Brother-Teilnehmerin an. "So viel Trash habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen, aber man ist halt im Trash-TV, was will man erwarten. Es wird von Jahr zu Jahr schlimmer", fügt Wale hinzu.

Wann die neue Sommerhaus-Staffel ausgestrahlt wird, ist bislang noch nicht bekannt. Neben ihr und ihrem Verlobten sind außerdem noch die Are You The One?-Stars Maurice Dziwak und Ricarda Raatz, Aleksandar Petrovic (32) und seine Vanessa Nwattu sowie Tim Toupet (51) und Carina Crone dabei. Ebenfalls werden Pia Tillmann (35) und Zico Banach (32) und Justine Dippl mit Arben Zekic ins Haus einziehen und um das Preisgeld spielen.

