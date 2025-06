Sind das die diesjährigen "Das Sommerhaus der Stars"-Paare?

Schon ganz bald dürfen sich Reality-Fans auf eine neue Staffel von Das Sommerhaus der Stars freuen. Bild will bereits wissen, welche Teilnehmer in das mehr oder weniger gemütliche Haus in Bocholt eingezogen sind: Mit dabei sollen gleich vier Ex-Dschungelcamper sein! Als Erstes zählt das Newsportal den "Hot Banditoz"-Sänger Silva Gonzalez (46) mit seiner Frau Stefanie Schanzleh auf. Die Musiker waren bereits gemeinsam bei Prominent getrennt und bewiesen Unterhaltungsfaktor für die Fans der Trash-Welt. Zu ihnen gesellen sich wohl "Mieten, kaufen, wohnen"-Bekanntheit Hanka Rackwitz (56) und ihr Lebensgefährte Pierre Paminski sowie DSDS-Bekanntheit Sarah Joelle Jahnel (35) mit ihrem Freund Ersin.

Doch damit ist die Truppe noch nicht vollständig! Das frisch verliebte Paar, bestehend aus Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi, soll auch mit von der Partie sein. Aktuell sind die beiden noch bei Kampf der Realitystars zu sehen. Der Reality-Sternenhimmel soll durch Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) noch erweitert werden. Zudem nehmen wohl auch die Are You The One?-Bekanntheiten Edda Pilz und Ryan Wöhrl an der Realityshow teil. Während des Kuppelformats bandelten die beiden an – doch eine Beziehung entwickelte sich daraus nicht. Die Influencerin soll mit ihrem Partner Michael Klotz nach Bocholt gereist sein, während der Tattoo-Liebhaber seine Partnerin Lina Baumann mit im Schlepptau hat. Natürlich dürfen auch die Schauspieler nicht fehlen! Jochen (63) und Tina Horst sollen sich ebenfalls den Aufgaben des Sommerhauses gestellt haben. Die Letzten der Runde sind seit dem Frühjahr 2020 ein Paar und bereits verheiratet. Vielen Zuschauern dürften sie aus Köln 50667 bekannt sein: Die Rede ist von Pascal Zadow (27) und Luise Matejczyk. Die Eheleute sowie Sarah Joelle und Ersin sollen die Nachrücker sein. Bestätigt wurden die Teilnehmer von RTL allerdings noch nicht.

In der vergangenen Staffel durften sich Rafi Rachek (35) und sein Partner Sam Dylan (34) über den Sieg freuen. Die beiden mussten sich im Finale gegen Denise Hersing (29) und Lorik Bunjaku (28) durchsetzen. Das Kopf-an-Kopf-Rennen konnten die Männer schlussendlich mit ihrer Treffsicherheit für sich entscheiden. Für die Fans war Sam und Rafis Sieg eher unverdient, wie Kommentare auf Instagram zeigten: "Ich kann nicht mehr! Die beiden gewinnen kein Spiel, außer das Vorletzte und dann das Finale." Ein weiterer Social-Media-Nutzer schrieb: "Nicht wahr... weder Anstand, Respekt, Mitgefühl oder Loyalität haben die beiden! Unverdient."

RTL Hanka Rackwitz im Allstars-Dschungelcamp

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

