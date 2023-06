"Sieht merkwürdig aus": Iris Klein gibt Update nach Brust-OP

Iris Klein (56) ist schon ganz gespannt! Vergangene Woche hatte die Reality-TV-Bekanntheit ihren Fans mitgeteilt, dass sie sich ihre Brüste vergrößern lassen wolle. Vor wenigen Tagen war es dann so weit: Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin legte sich unters Messer. Je 550 Gramm Silikon ließ sie sich während der OP einsetzen. Wie Iris jetzt verrät, sei der Anblick ihres neuen Vorbaus jedoch bislang ein wenig seltsam.

"Ich bin gespannt, wie es aussieht. Momentan sieht es ein bisschen merkwürdig aus. Ich habe aber auch diesen Kompressions-BH noch an. Da sieht man auch nicht allzu viel", plaudert die 56-Jährige jetzt in ihrer Instagram-Story aus. Zudem verrät die einstige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin, dass der Heilungsprozess wohl gut voranschreitet. "Am Donnerstag werden schon die Fäden an den Brustwarzen gezogen", teilt sie ihren Fans mit.

Mit den Schmerzen und Nachwirkungen der Operation komme Iris ganz gut klar. "Mir geht es auch gut. Ich stecke das alles gut weg – wer schön sein will, muss leiden", berichtet sie am dritten Tag nach dem Beauty-Eingriff. Bereits vor zwei Jahren hatte sich Iris ihre Brüste straffen lassen und wisse daher aus Erfahrung, dass sie ein Stehaufmännchen sei.

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Juni 2023

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Influencerin

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de