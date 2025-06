Iris Klein hatte Existenzängste als alleinerziehende Mutter

Iris Klein (58), bekannt als Mutter der TV-Stars Daniela Katzenberger (38) und Jennifer Frankhauser (32) sowie Tobias Katzenberger, hat jetzt in einer emotionalen Instagram-Story über die Herausforderungen gesprochen, die sie als alleinerziehende Mutter von drei Kindern meistern musste. Sie offenbarte, dass sie damals unter großen Existenzängsten litt und ihren Alltag streng organisiert hatte, um für ihre Familie zu sorgen. Während ihre Kinder in der Schule oder im Kindergarten waren, nahm sie Jobs als Reinigungskraft an, und abends arbeitete sie zusätzlich in der Gastronomie als Kellnerin. Unterstützung erhielt sie in dieser schwierigen Zeit von ihrer Nachbarin Gaby, die auf dem Sofa der Familie übernachtete, um auf die Kinder aufzupassen.

Mit harter Arbeit und eisernem Durchhaltevermögen gelang es Iris, ihre Familie über Wasser zu halten. Ihre oberste Priorität war es, den Kühlschrank stets gefüllt und die Miete bezahlt zu haben – auch wenn dies oft mit Entbehrungen verbunden war. "War oft hart, aber ich habe es geschafft", fasste die Reality-TV-Darstellerin zusammen. Doch ihre Kämpfe begleiteten sie auch innerlich, wie sie offen zugab: "Die Angst zu versagen hatte ich jeden Tag." Trotz allem blickt Iris stolz auf diese schwere Lebensphase zurück und darauf, dass sie es geschafft hat, ihren Kindern eine sichere Kindheit zu ermöglichen.

Iris Klein ist heute vor allem durch ihre Präsenz in der deutschen Reality-TV-Szene bekannt. Formate wie Promis unter Palmen oder Kampf der Realitystars haben sie fest in der Branche etabliert. Dass sie jetzt offen über ihre schwierige Vergangenheit spricht, verleiht ihr für viele Fans eine besondere Authentizität. Ihre Geschichte zeigt, wie zielstrebig sie für ein besseres Leben für sich und ihre Kinder eingetreten ist. Mit ihrer Botschaft spricht Iris besonders alleinerziehende Eltern an, die ähnliche Wege gehen. Sie macht klar, dass Beharrlichkeit und Einsatz einen Unterschied machen können.

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Realitystar

Instagram / iris_klein_mama_ Realitystars Jennifer Frankhauser, Iris Klein, Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia

Joyn / Tan Nian Xing Iris Klein bei "Promis unter Palmen"