"Pudelwohl": Iris Klein spricht über ihren Abnehmerfolg

Iris Klein (57) hat nun in einer Instagram-Fragerunde ganz offen mit ihren Fans über ihren Gewichtsverlust gesprochen. Auf die Frage, wie viel sie bereits abgenommen habe, antwortete die TV-Bekanntheit ehrlich: "Ich hatte 15 Kilogramm abgenommen und 5 sind wieder drauf." Statt sich darüber zu ärgern, zeigt sich die Mutter von Daniela Katzenberger (38) gelassen. Sie betont, dass sie sich "pudelwohl" fühlt – für sie zählt Gesundheit mehr als strikte Diäten. "Hungern ist nicht mein Ding", erklärte sie dazu direkt. Ihr Fokus liegt offenbar auf einem Lebensstil, der Körper und Seele guttut – ohne sich unter Druck zu setzen.

Seit Jahren gewährt Iris auf Social Media persönliche Einblicke und steht in engem Austausch mit ihren Followern. Die letzten Jahre waren geprägt von Höhen und Tiefen, doch Iris hat gelernt, ihre innere Zufriedenheit und Gesundheit in den Mittelpunkt zu stellen. Mit ihrer positiven Einstellung inspiriert sie viele ihrer Fans. Ihre ehrliche und bodenständige Art hat ihr eine treue Community eingebracht, die sie für ihre Offenheit, ihren Mut und ihre Authentizität sehr schätzt.

Aktuell stehen auch beruflich spannende Entwicklungen an. Iris reist Ende des Sommers privat und beruflich in die USA – gemeinsam mit ihrem Partner Stefan Braun geht es nach New York, wo sie erneut über den Laufsteg schreiten wird. Für Iris symbolisiert dieses neue Kapitel in der Modemetropole nicht nur einen Karriereschritt, sondern auch eine besondere Zeit zu zweit mit ihrem Partner – vollgepackt mit neuen Eindrücken, Inspirationen und gemeinsamen Momenten. Wie sie es schafft, Fitness, Karriere und persönliches Glück unter einen Hut zu bringen, bleibt spannend – doch eines ist sicher: Iris geht ihren Weg mit viel Herz, Humor und einer ordentlichen Portion Lebensfreude.

Joyn / Tan Nian Xing Iris Klein bei "Promis unter Palmen"

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein, Mai 2025

