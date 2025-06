Drei gescheiterte Ehen: Würde Iris Klein noch mal heiraten?

Iris Klein (58), die lange Zeit nur als Mutter von Kultblondine Daniela Katzenberger (38) und Realitystar Jennifer Frankhauser (32) bekannt war, könnte sich eine erneute Hochzeit offenbar durchaus vorstellen. Die Reality-TV-Bekanntheit, deren Ehe mit Peter Klein (58) gescheitert ist, ist mittlerweile wieder glücklich vergeben. Ihr neuer Partner Stefan Braun hat ihr Herz erobert, und die beiden genießen ihr frisches Liebesglück in vollen Zügen. Auf Instagram ließ Iris kürzlich anklingen, dass vielleicht eine Hochzeit in der Zukunft liegen könnte: "Lasst euch überraschen. Stefan und ich haben gerade darüber nachgedacht, ob wir auch nach Las Vegas fliegen." Konkrete Pläne gibt es trotzdem noch keine – bislang steht nur eine Reise nach Miami fest, bei der alles Weitere spontan entschieden wird.

Die beiden Liebenden, die in letzter Zeit häufiger mit romantischen Momenten via Social Media auf sich aufmerksam machten, scheinen ihre Beziehung voll auszukosten und gemeinsame Abenteuer zu planen. Miami, das Ziel ihrer kommenden Reise, dürfte sicherlich ausreichend Gelegenheit für unvergessliche Momente bieten. Ob dabei auch der Abstecher in die Wüstenmetropole Las Vegas für eine impulsive Hochzeit dabei sein wird, ließ die einstige Big Brother-Teilnehmerin, die sich als Model längst einen Namen gemacht hat, jedoch offen. Die Fans müssen sich also, wie von ihr angedeutet, überraschen lassen, was die Zukunft für das Paar bereithält.

Mit Stefan an ihrer Seite wirkt Iris, die gerne offen über ihre persönlichen Belange spricht, sichtlich glücklich und entspannt. Schon zuvor hatte sie in Interviews stets betont, wie besonders ihre Liebe sei und wie wichtig ihr Zusammenhalt für beide ist. Iris zeigte sich dabei stets dankbar, einen Mann gefunden zu haben, der sie mit all ihren Eigenheiten akzeptiert. Das Liebesglück der beiden wird von ihren Fans begeistert verfolgt – viele freuen sich, dass sie nach turbulenten Zeiten wieder jemanden gefunden hat, mit dem sie das Leben in vollen Zügen genießen kann.

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Iris Klein, TV-Bekanntheit

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein, Mai 2025

Instagram / iris_klein_mama_ Realitystars Jennifer Frankhauser, Iris Klein, Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia