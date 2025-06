Iris Klein hofft auf Liebescomeback bei Kim und Nikola

Iris Klein (58), Reality-TV-Star und Social-Media-Persönlichkeit, hat sich jetzt in einer aktuellen Instagram-Story zu einem Thema geäußert, das ihr spürbar am Herzen liegt: die Beziehung von Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29). Iris, die beide während der Dreharbeiten zu Promis unter Palmen kennengelernt hatte, betonte ihre Sympathie für das Ex-Paar – und ihren Wunsch, dass sie vielleicht wieder zueinanderfinden. "Ich mag beide unheimlich gerne und wünsche mir, dass sie wieder zusammenfinden", verriet die 58-Jährige in ihrer Botschaft an Kim und Nikola.

Kim und Nikola hatten sich nach den Dreharbeiten zu "Promis unter Palmen" verliebt und sogar verlobt, bevor kürzlich die Trennung folgte. Eine Rückkehr zueinander scheint aktuell ungewiss. Beide äußerten sich bisher nur vage zu den Hintergründen, was Raum für Spekulationen ließ. Die überraschende Verlobung hatte bereits für Schlagzeilen gesorgt – und auch nach dem Aus reißen die Gerüchte um das Paar nicht ab.

In der Reality-Welt ist Iris Klein längst eine feste Größe. Mit ihrer offenen Art hat sie sich nicht nur eine treue Community aufgebaut, sondern auch enge Verbindungen in der Szene. Schon häufiger hat sie bewiesen, dass sie ein großes Herz für diejenigen hat, die ihr nahestehen. Kim und Nikola hatten bei Fans zunächst für Begeisterung durch ihre starke Verbindung gesorgt, doch in letzter Zeit gab es offenbar Schwierigkeiten, die nicht überwindbar schienen. Ob Iris' positive Worte vielleicht als Brücke dienen können, bleibt abzuwarten. Sicher ist: Sie bleibt für die beiden eine Unterstützerin.

Collage: Joyn / Tan Nian Xing, Instagram / nikola_glumac Collage: Iris Klein, Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Iris Klein, TV-Bekanntheit