Trotz Streit: Iris Klein wünscht Ex-Mann Peter gute Genesung

Peter Klein (58) hat sich während einer Show verletzt und musste daraufhin am Knie operiert werden. Trotz des jahrelangen Streits zwischen ihm und seiner Ex-Frau Iris Klein (58) zeigt diese nun Größe. Auf Instagram wurde die Reality-TV-Darstellerin von einem Fan gefragt, ob sie Peter gute Besserung wünsche. Iris ließ keine Zweifel aufkommen und antwortete klar: "Natürlich." Dabei betonte sie ihre Erfahrungen mit ähnlichen Situationen in der Vergangenheit, als die beiden noch ein Paar waren: "Wir haben das ja damals schon einige Male zusammen überstanden."

In ihrer Instagram-Antwort ging Iris auch auf Peters neue Partnerin Yvonne Woelke (45) ein und zeigte sich ungewöhnlich versöhnlich: "Er hat ja jetzt auch eine genauso liebevolle Frau an seiner Seite, die ihn genauso fürsorglich versorgt. Dann geht's ihm sicher bald wieder gut." Diese Worte dürften so manchen überraschen, denn nach ihrer öffentlichen Trennung hatten beide mehrfach Schlagzeilen mit gegenseitigen Vorwürfen gemacht – und auch zwischen Yvonne und Iris gab es lange große Streitigkeiten. Nun scheint Iris aber dennoch den Fokus auf Peters Wohl zu legen, anstatt auf alte Konflikte.

Peter hatte sich vor wenigen Tagen bei Dreharbeiten für ein TV-Format die Quadrizepssehne am rechten Bein gerissen, was eine sofortige Operation nötig machte. In seiner Instagram-Story gab der Reality-Star nach dem Eingriff aber schnell Entwarnung. "Ich bin wieder da. Ich wollte euch kurz mitteilen, dass alles okay ist. Die OP ist rum. Alles ist gut verlaufen. Mir ist noch ein bisschen komisch von der Narkose, aber ansonsten geht es schon wieder. Habe schon eine Kleinigkeit gegessen. Es geht vorwärts. Ihr wisst ja: Immer positiv denken", erzählte der 58-Jährige und zeigte sich trotz allem optimistisch. Trotzdem musste er einige Auftritte auf Mallorca absagen und darf für eine längere Zeit nicht arbeiten oder Auto fahren. Yvonne kümmerte sich liebevoll um Peter, wie sie gegenüber Bild betonte: "Ich habe alle meine Termine abgesagt. [...] Ich habe ihm viel Mut gemacht. Ich bin stolz auf ihn, wie tapfer er ist."

Collage: Instagram / iris_klein_mama, Instagram / peterklein_official Collage: Iris und Peter Klein

Instagram / peterklein_official Peter Klein im Krankenhaus, Juli 2025

AEDT / ActionPress Peter Klein und Yvonne Woelke, Realitystars