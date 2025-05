Läuft bei ihr: Iris Klein modelt bald wieder in New York

Iris Klein (58), lange Zeit vor allem als Mutter von Kultblondine Daniela Katzenberger (38) bekannt, hat aufregende Karriere-News mit ihren Fans geteilt: In wenigen Monaten wird sie wieder auf den Laufstegen von New York City zu sehen sein. In einer Fragerunde auf Instagram verriet die vielseitige TV-Bekanntheit: "New York ist wieder im September und diesmal fliegt auch Stefan mit." Die Vorfreude auf das Event ist groß: "New York ist aufregender als Miami. Wir freuen uns so sehr," schwärmt Iris, für die der Trip nicht nur ein modisches Comeback wird, sondern auch ein persönliches Abenteuer, das sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten genießen will.

Die einstige Big Brother-Teilnehmerin hat sich als Model längst einen Namen gemacht, der über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt ist. Neben regelmäßigen Laufsteg- und TV-Auftritten hat Iris durch Social Media eine Plattform gefunden, auf der sie ihre Fans hautnah an ihrem Leben teilhaben lässt. Dass sie sich mittlerweile auch im Modelbusiness ausprobiert, zeigt ihre Vielseitigkeit und ihre Bereitschaft, immer wieder neue Herausforderungen anzunehmen, um Geld in die Kasse zu spülen. Weitere Details zu ihrem bevorstehenden Auftritt in New York behält die Rheinland-Pfälzerin bisher noch für sich.

Auch privat scheint es bei Iris, die einst als mobile Nageldesignerin ihre Brötchen verdiente, inzwischen wieder rundzulaufen. Stefan, von dem sie auf Instagram sprach, ist seit einiger Zeit ihr Lebensgefährte und begleitet sie tatkräftig auf ihren Abenteuern. Besonders in der Welt des Modelns scheint der Rückhalt des Partners eine wichtige Stütze zu sein – umso größer die Vorfreude auf die gemeinsame Reise. Iris, die als Mutter dreier Kinder bereits viele Herausforderungen gemeistert hat, beweist mit ihren Plänen für den kommenden Herbst erneut, dass es nie zu spät ist, neue berufliche Kapitel aufzuschlagen. Damit liefert sie ihren Fans einen Grund mehr, sie für ihre authentische Art und ihr Durchhaltevermögen zu feiern.

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein, Mai 2025

Joyn / Tan Nian Xing Iris Klein bei "Promis unter Palmen"

