Scheidung gecancelt: Ray J schwärmt von seiner Princess Love

Ray J (42) und seine Princess Love (38) sind offenbar wieder unzertrennlich. Die Ehe des Rappers und seiner Frau war zuletzt ein einziges Auf und Ab. Im Oktober 2021 reichten die beiden bereits zum dritten Mal die Scheidung ein. Doch sie überlegten es sich wieder anders und zogen den Antrag zurück. Nun kommt Ray J gar nicht mehr aus dem Schwärmen über seine Frau heraus.

Am Sonntag standen Ray J und Princess bei den BET Awards auf der Bühne. Und bevor sie den Preis für die beste Künstlerin vergaben, sprach er während seiner Rede über seine Liebe zu der 38-Jährigen, berichtet People. "Ich liebe dich, Baby. Ich höre zu. Ich versuche, Kompromisse zu finden. Ich werde dich niemals gehen lassen", machte er ihr eine süße Liebeserklärung. Außerdem hatte er noch eine Botschaft an die Männer, die Princess während der Trennung Nachrichten geschrieben haben: "Ich sehe euch und ich will euch nur wissen lassen, dass sie mir gehört."

Warum Ray J vor etwa zwei Jahren die Scheidung eingereicht hatte, ist nicht klar. Doch der "One Wish"-Interpret soll jetzt selbst entschieden haben, das Gericht um eine Ablehnung zu bitten. "Sie sind in keiner gesunden Beziehung, aber da ist definitiv Liebe", hatte ein Insider gegenüber Page Six betont. Außerdem wollen sie ihre Kinder in einem stabilen Umfeld gemeinsam großziehen.

Getty Images Princess Love und Ray J während der BET Awards in LA 2023

Getty Images Ray J und Princess Love im Juni 2023

Getty Images Princess Love und Ray J im November 2018 in West Hollywood

