Ray J (44) hat sich öffentlich zu den kürzlich gegen P. Diddy (55) erhobenen Vorwürfen und seiner Verurteilung geäußert. In einem Interview bei TMZ Live betonte der Sänger, dass er hinter Diddy stehe und die beiden Anklagepunkte, in denen der Rapper schuldig gesprochen wurde, bestreite. "Diddy war in einvernehmliche, ausgefallene Situationen verwickelt und sollte dafür keine Gefängnisstrafe erhalten", erklärte Ray J. Trotz der Urteilsverkündung zeigte sich der Musiker optimistisch, dass Diddy bis zum Ende des Tages entlassen würde. Doch seine Hoffnungen wurden enttäuscht: Der Richter verweigerte eine Kaution, und Diddy bleibt bis zur Urteilsverkündung im Oktober in Haft.

Während die Staatsanwaltschaft Diddy als eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt, interpretiert Ray J die Situation anders. "Die Gerichtsverhandlung ist eine Lehre – aber kein Abschreckungsmittel vor ähnlichem Verhalten. Im Gegenteil: Immer mehr Menschen werden mächtige Personen beschuldigen, wenn sie nicht bekommen, was sie wollen." Seine Meinung überschneidet sich dabei mit der von Rapper Boosie Badazz, der die Vorwürfe gegen Diddy als einen Versuch ansieht, einen reichen Schwarzen zu Fall zu bringen.

Ray J, der seinen Freund weiterhin unterstützt, gibt Diddy den Ratschlag, nach einer möglichen Entlassung zunächst ruhigere Töne anzuschlagen und die Verantwortung für sein Imperium an seine Söhne zu übertragen, die während des gesamten Prozesses immer an seiner Seite standen. Als langjähriger Freund und Begleiter von Diddy gibt sich Ray kämpferisch in seinem Glauben an dessen Unschuld und sieht die Ereignisse als Teil eines größeren gesellschaftlichen Problems, das speziell auf mächtige Persönlichkeiten abzielt. P. Diddy, als vielseitiger Musiker und Geschäftsmann, hat sich über die Jahre hinweg ein Vermächtnis aufgebaut, das trotz aktueller Schwierigkeiten weiterhin Bestand hat.

Paras Griffin/Getty Images, Gregg DeGuire/Getty Images Collage: Ray J und P. Diddy

Getty Images P. Diddy, Rapper

Getty Images Ray J, Musiker