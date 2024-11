"Wollten mich töten": Auf Ray J wurde angeblich geschossen

Was ist da nur passiert? Rapper Ray J (43) wendet sich via seiner Story auf Instagram an seine Fans, um von einem krassen Ereignis zu berichten. Wütend zetert er: "[Die Leute] haben gerade versucht, auf mich zu schießen! Die wollten mich töten!" Den angeblichen Anschlag auf seine Person kann der Musiker gar nicht richtig fassen – doch er hat anscheinend einen Täter im Sinn. Diesen nennt er zwar nicht beim Namen, doch er spielt auf einen erst kürzlich vorgefallenen Streit zwischen ihm und den Söhnen von P. Diddy (55) an. "Und ihr wollt, dass ich mich entschuldige? Sche*ß darauf", schließt er seine Schimpftirade. Bisher gibt es allerdings keine Beweise oder offiziellen Dokumente, die die angebliche Schießerei belegen.

Wovon genau redet der "One Wish"-Interpret überhaupt? Vor etwa zwei Wochen trafen Ray J und die Söhne des Skandalrappers Sean Combs – Christian (26), Justin (30) und Quincy (33) – vor einem Klub aufeinander. Dabei sollen die Kinder des Musikmoguls heftig über Ray abgelästert haben – zumindest erzählte er selbst das so im Livestream mit Nicki Minaj (41). "Dieses Mal wurde ich wohl laut und aggressiv. Aber es war das dritte Mal, dass das passiert ist, und ich hatte das Gefühl, dass ich für mich selbst einstehen musste", erklärte er sich damals. Der Streit konnte nur beruhigt werden, weil Chris Brown (35) eingeschritten ist und den Schiedsrichter gespielt hatte.

Der Beef zwischen P. Diddys Familie und Ray J geht noch ein bisschen weiter zurück. In diesem Jahr wurden mehrfach krasse Anschuldigungen gegen Diddy erhoben. Im Laufe der Ermittlungen wurde er festgenommen und sitzt mittlerweile im Knast. Es wird unter anderem wegen Menschenhandels und sexuellem Missbrauchs gegen ihn ermittelt. Dadurch verlor der Rapper an Ansehen in seiner Community – zu der auch Ray J gehört hatte. In der Radioshow "The Reality Check" feuerte Ray: "Ich habe genug von den Leuten in dieser Branche, die Macht haben und diese Macht missbrauchen. Ich kann viele Namen nennen, heute nicht, aber bald."

Getty Images P. Diddy mit seinen Kids Justin, Christian, Quincy, D'Lila, Chance und Jessie, Januar 2020

Getty Images Ray J bei einer Premiere in West Hollywood

