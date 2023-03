Dritte Runde: Ray J & Princess Love canceln erneut Scheidung

Ray J (42) und Princess Love (38) scheinen nicht zu wissen, was sie wollen! 2016 gaben sich der Rapper und seine Liebste das Jawort. Doch sonderlich harmonisch sollte die Ehe nicht sein: In den vergangenen Jahren reichten die beiden bereits zweimal die Scheidung ein, um sich dann aber wieder umzuentscheiden. Im Oktober 2021 folgte dann die dritte Runde. Seitdem wurde es ruhig um das Beziehungswirrwarr der beiden – bis jetzt: Ray J und Princess Love canceln ihre Scheidung erneut!

Vor etwa eineinhalb Jahren beantragte der 42-Jährige das offizielle Ehe-Aus beim L.A. County Superior Court. Die genauen Gründe für das erneute Einreichen der Scheidungspapiere waren damals nicht bekannt. Nun macht Ray J erneut einen Rückzieher – das will zumindest TMZ erfahren haben: Laut des Mediums soll der "One Wish"-Interpret erneut Dokumente eingereicht haben, in denen er das Gericht bittet, die Scheidung von seiner Frau abzulehnen.

"Sie sind in keiner gesunden Beziehung, aber da ist definitiv Liebe", erklärte ein Insider gegenüber Page Six, als Ray J und Princess Love den dritten Versuch starteten, sich scheiden zu lassen. Die Quelle fügte hinzu, dass sich das Paar darauf konzentriere, seine Kinder in einem gesunden Haushalt aufzuziehen: "Sie lieben ihre Kinder. Sie sind gern gemeinsam Eltern, aber die Ehe ist vorbei. Es ist nicht das Ende der Welt".

Getty Images Princess Love und Ray J im November 2019

Getty Images Ray J mit seiner Frau Princess Love bei den MTV Movie Awards 2019

Getty Images Ray J und Princess Love im Februar 2017

