Sänger Ray J stritt bei einer Party mit P. Diddys Söhnen

Ray J (43) geriet vergangene Woche in eine hitzige Auseinandersetzung mit den Söhnen von P. Diddy (54). Wie er in einem Livestream mit Nicki Minaj (41) auf Instagram berichtet, traf er vor einem Klub auf Christian Combs (26), Justin Combs (30) und den Ziehsohn des Rappers, Quincy Brown (33). Nicht zum ersten Mal lästerten die Kinder des Musikmoguls über den "I Hit It First"-Interpreten. "Dieses Mal wurde ich wohl laut und aggressiv. Aber es war das dritte Mal, dass das passiert ist, und ich hatte das Gefühl, dass ich für mich selbst einstehen musste", schildert er seiner berühmten Gesprächspartnerin. Der Streit drohte zu eskalieren, doch dann sei Chris Brown (35) eingeschritten und habe eine Schlägerei verhindert.

Der Ursprung der hitzigen Diskussion lag in Kommentaren, die Ray J in seiner Show "The Reality Check" über die rechtlichen Probleme von Diddy gemacht hatte. Der Sänger erklärte zwar, nie selbst Zeuge illegaler Aktivitäten geworden zu sein, doch er sagte auch: "Ich habe genug von den Leuten in dieser Branche, die Macht haben und diese Macht missbrauchen. Ich kann viele Namen nennen, heute nicht, aber bald." Diddy, der mit bürgerlichem Namen Sean Combs heißt, steht derzeit vor schweren rechtlichen Vorwürfen, darunter Menschenhandel und Zwang zur Prostitution, weshalb er in New York auf seinen Prozess wartet.

Im Sommer machte Ray J mit besorgniserregenden Social-Media-Posts auf sich aufmerksam. Nach der Verleihung der BET Awards, bei der einiges schiefgegangen war, schimpfte er im Netz: "Ich bin wirklich am Ende meiner Kräfte. Der Plan war immer, für meine Familie zu sorgen und Wohlstand für die kommenden Generationen zu schaffen. Aber Geld ist böse und Menschen sind böse und ich kann es nicht mehr ertragen!"

Getty Images P. Diddy mit seinen Kids Justin, Christian, Quincy, D'Lila, Chance und Jessie, Januar 2020

Getty Images Ray J, Musiker

