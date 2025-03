Nach Streit mit Ex: Der Rapper Ray J wurde festgenommen

Ray J (44), bekannt als Musiker und Sänger, geriet am Donnerstagnachmittag in eine hitzige Auseinandersetzung mit seiner Noch-Ehefrau Princess Love (40). Der Vorfall ereignete sich in ihrem gemeinsamen Zuhause in Los Angeles, kurz nachdem Ray J von einer Tour zurückgekehrt war. Laut Berichten von TMZ soll der Streit, der sich um ihre laufende Scheidung drehte, eskaliert sein. Princess Love rief schließlich die Polizei, da sie Ray J vorwarf, aggressiv zu sein, laut herumzuschreien und möglicherweise unter dem Einfluss von Substanzen zu stehen. Die eintreffenden Beamten legten dem Künstler Handschellen an und setzten ihn vorübergehend in ihren Streifenwagen, um die Situation zu beruhigen. Nach einer Befragung beider Parteien entschieden die Beamten jedoch, dass keine Straftat vorlag, und entließen Ray J ohne Anklage.

Wie TMZ weiter berichtete, wurde von der Polizei ein Bericht zu einem Vorfall häuslicher Gewalt erstellt, obwohl keine weiteren Maßnahmen ergriffen wurden. Der Konflikt mit Princess Love ist aber nur ein weiterer Schritt in einer öffentlich ausgetragenen und turbulenten Trennungsgeschichte, die die Medien seit Monaten beschäftigt. Die beiden waren seit 2016 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder, doch ihre Beziehung war immer wieder von Trennungen und Versöhnungen gezeichnet. Das Paar arbeitet derzeit noch daran, die Details seiner Scheidung zu klären.

Die Auseinandersetzungen in Ray Js Leben scheinen sich jedoch nicht nur auf seine Ehe zu beschränken. Vor wenigen Wochen sorgte der Musiker für Schlagzeilen, als er behauptete, Opfer eines Mordversuchs geworden zu sein. Via Instagram klagte er, dass auf ihn geschossen worden sei, und deutete Spannungen mit dem Umfeld von Sean Combs alias P. Diddy (55) an. Diese Vorwürfe wurden jedoch nie durch Beweise bestätigt. Ray J kämpft augenblicklich offenbar an mehreren Fronten gleichzeitig. Der vergangene Streit mit P. Diddys Umfeld und die aktuellen Eheprobleme werfen allerdings große Schatten auf sein Leben, das offensichtlich von zahlreichen Höhen und Tiefen geprägt ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ray J, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Ray J und Princess Love, Juni 2019