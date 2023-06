Mit 89: "California Clan"-Star Nicolas Coster ist verstorben

Diese Neuigkeit erschüttert die Welt. Nicolas Coster machte sich bereits in jungen Jahren einen Namen: In seinen 20ern war er als Kleindarsteller in Hollywood beschäftigt und arbeitete sich schnell hoch. Spätestens nach seiner Rolle als Lionel Lockridge in der Fernsehserie "California Clan" war er nicht mehr aus der Branche wegzudenken. Doch nun heißt es, Abschied von dem Schauspieler zu nehmen: Nicolas ist im Alter von 89 Jahren verstorben.

Seine Tochter Dinneen Coster trug die traurige Botschaft an die Öffentlichkeit. "Mein Vater, der Schauspieler Nicolas Coster, ist […] im Krankenhaus in Florida verstorben", berichtete sie erschüttert von dem Ableben des US-Amerikaners. Um deutlich zu machen, was für eine große Lücke er hinterlässt, fügte sie ihrem Facebook-Post noch hinzu: "Bitte lasst euch von seinen künstlerischen Leistungen inspirieren und wisst, dass er ein echter Schauspieler war! Ich werde ihn so in Erinnerung behalten, dass er immer sein Bestes gab und ein großartiger Vater war. Ruhe in Frieden." Details über seinen Tod sind bislang noch nicht bekannt.

Aber nicht nur seine Tochter traf sein Ableben schwer – auch Nicolas' "California Clan"-Kollege Adolfo Martinez meldete sich laut Mirror zu Wort: "Es war mir eine Ehre, mit ihm zusammenzuarbeiten, und ich werde seine Freundschaft und seine herausragenden Stärken als Profi immer in Erinnerung behalten." Auch unzählige Fans drückten ihre Trauer aus. "Wir haben einen der größten Soap-Schauspieler aller Zeiten verloren", lautete einer der unzähligen Tweets.

Getty Images Nicolas Coster, Schauspieler

Getty Images Nicolas Coster im August 2014

Getty Images Nicolas Coster, Schauspieler

