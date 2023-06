Bei emotionaler Trauerfeier: Ray Lewis III wurde beigesetzt!

Er hat seine letzte Ruhe gefunden! Vor wenigen Tagen hatte die Nachricht vom Tode des US-Amerikaners Ray Lewis III die Sportwelt erschüttert. Der Sohn des Football-Profis Ray Lewis war an einer versehentlichen Überdosis gestorben und in einem Anwesen in Florida leblos aufgefunden worden. Wie nun bekannt wird, hat Ray nun seine letzte Ruhe gefunden: Er wurde in einer emotionalen Zeremonie beigesetzt!

Wie der Football-Profi Michael Irvin auf Instagram mitteilt, habe die Trauerfeier für den 28-Jährigen in der Calvary Orlando Church in Florida stattgefunden. Unter ein Foto von der Trauerkarte, in der sich die Familie des Verstorbenen für die überwältigende Anteilnahme bedankt, widmet der Sportler seinem Kollegen Ray rührende Worte: "Kein Vater sollte jemals seinen Sohn beerdigen müssen! Mein Herz blutet für meinen Bruder Ray Lewis und seine Familie. Es gibt nichts, was irgendjemand sagen könnte, um diesen tiefen Schmerz zu lindern. Sei dir einer Sache sicher, mein Bruder: Wir lieben dich und Gott steht hinter dir."

Ray war eines von sechs Kindern des Football-Spielers gewesen. Auch wenn sich der trauernde Vater bisher nicht öffentlich zum Tode seines Sohnes geäußert hat, so haben sich manche seiner Geschwister mittlerweile zu Wort gemeldet. Rays Bruder Rahsaan schrieb auf Instagram: "Ruhe in Frieden, großer Bruder. Ein wahrer Engel, ich bete, dass du jetzt deinen Frieden findest, weil ich weiß, wie verletzt du warst."

Getty Images Ray Lewis im Februar 2023

Getty Images Michael Irvin, American Football-Profi

Instagram / ray_ray1k Ray Lewis III, August 2018

