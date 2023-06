Unglückliche Umstände: Daran starb Ray Lewis' Sohn (†28)

Nun ist es traurige Gewissheit! Ray Lewis hatte während seiner aktiven Karriere als Footballer zu den besten gezählt. Unter anderem hatte er zweimal den Super Bowl gewonnen. Nach dem Ende seiner sportlichen Laufbahn wurde ihm sogar die Ehre zum Teil und er wurde in die Hall of Fame aufgenommen. Privat ist der Ex-Footballstar Vater von sechs Kindern. Gestern wurde jedoch bekannt, dass sein Sohn Ray Lewis III Tod aufgefunden wurde. Nun ist offenbar auch klar, warum er so jung aus dem Leben schied.

Wie TMZ berichtet, erklärte die Polizei von Florida vor wenigen Stunden, dass Ray letztlich an einer versehentlichen Drogenüberdosis Naloxon starb. Als die Beamten in seiner Wohnung eintrafen, habe er bereits nicht mehr gelebt. Zuvor hatten sie einen Notruf von besorgten Freunden des 28-Jährigen erhalten, die ihn nicht ansprechbar in seinem Bett entdeckt hatten.

Sein Vater äußerte sich zu Rays tragischen Tod bisher noch nicht. Dafür hatte sich aber sein Bruder zu Wort gemeldet. "Ruhe in Frieden, großer Bruder. Ein wahrer Engel, ich bete, dass du jetzt deinen Frieden findest, weil ich weiß, wie verletzt du warst", hatte Rahsaan via Instagram geschrieben. Auch seine Schwester trauert– für sie sei er die "Definition eines perfekten Bruders" gewesen.

Anzeige

Getty Images Ray Lewis, US-Footballer

Anzeige

Instagram / ray_ray1k Ray Lewis III, Sohn von Ray Lewis

Anzeige

Getty Images Ray Lewis, Footballspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de