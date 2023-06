Mit 28 Jahren: Sohn von Footballer Ray Lewis ist verstorben

Ein harter Schlag für die Familie. Ray Lewis (48) war ein erfolgreicher US-Footballspieler gewesen, der während seiner Karriere zweimal den Superbowl gewonnen hatte. 2012 hatte er dann seine letzte Saison gespielt. Doch nicht nur beruflich lief es bei ihm – der Sportler ist auch Vater von sechs Kindern. Doch nun der Schock: Rays Sohn Ray Lewis III. ist im Alter von 28 Jahren verstorben.

"Ruhe in Frieden, großer Bruder. Ein wahrer Engel, ich bete, dass du jetzt deinen Frieden findest, weil ich weiß, wie verletzt du warst", schreibt sein Bruder Rahsaan in seiner Instagram-Story. Er könne und werde nie die Worte finden, um seinen Schmerz zu beschreiben. "Deine Nichte wird dich vermissen, aber sie wird von dir hören. […] Ich verspreche dir, ich werde dich stolz machen", tippt er weiter. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt.

Auch Rays Schwester hinterlässt einige Zeilen in ihrer Instagram-Story. "Du wirst immer meine erste Liebe sein und bist wirklich die Definition eines perfekten Bruders", schreibt sie zu einem Foto des 28-Jährigen. "An die aufrichtigste und talentierteste Person, die ich kenne: Ich bin froh, dass du in Frieden bist. Fliege hoch, Baby", schließt Diaymon ihr Posting.

Getty Images Ray Lewis, Footballspieler

Instagram / ray_ray1k Ray Lewis III, Footballspieler

Getty Images Ray Lewis, US-Footballer

