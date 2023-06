Wenige Monate nach Karriereende: Biathlon-Star ist schwanger

Für sie beginnt nun ein neues Abenteuer. Marte Olsbu Røiseland (32) ist dreizehnmalige Weltmeisterin und wurde bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking dreimalige Olympiasiegerin im Sprint, in der Verfolgung und mit der norwegischen Mixed-Staffel. Traumhafter könnte eine Karriere kaum verlaufen. Im März machte die Norwegerin allerdings Schluss mit dem Leistungssport. Jetzt gibt es süße Nachrichten von Marte und ihrem Mann.

Auf Instagram verkünden die 32-Jährige und ihr Partner: Sie werden erstmals Eltern. Auf dem Schnappschuss hält sie hocherfreut die Ultraschallbilder in die Höhe und grinst dabei übers ganze Gesicht. Auch ihr Mann ist überglücklich und zeigt mit einem breiten Grinsen auf die Schwarz-Weiß-Bilder des Nachwuchses. "Von einem Abenteuer zum anderen! Ich freue mich darauf, diesen Jungen im Herbst zu treffen", schreibt Marte dazu und verrät damit auch direkt das Geschlecht.

Die Sportlerin ist die erfolgreichste Biathletin der Vergangenheit. Keine konnte so oft wie sie den Weltmeistertitel gewinnen. "Biathlon wird immer in meinem Herzen sein. Ich bin stolz darauf, was ich erreicht habe", erklärt die werdende Mama bei ihrem Karriereende.

Anzeige

Getty Images Marte Olsbu Røiseland, Januar 2023

Anzeige

Getty Images Marte Olsbu Røiseland, ehemalige Biathletin

Anzeige

Getty Images Marte Olsbu Røiseland, ehemalige Biathletin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de