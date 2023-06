Atomic-Kitten-Star Liz McClarnon hat heimlich geheiratet!

Herzerwärmende News von Liz McClarnon (42)! Das Mitglied der britischen Girlgroup Atomic Kitten verkündete im April vergangenen Jahres, dass ihr Partner ihr einen Antrag gemacht hatte. Daraufhin nahm sie ihre Follower im Netz bei der Planung und sogar beim aufregenden Brautkleid shoppen mit. Vor rund zwei Wochen feierte sie ihren Junggesellinnenabschied mit ihren Liebsten. Jetzt ist Liz tatsächlich schon verheiratet!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie dies ihrer Community mit einem wunderschönen Pic mit. Darauf ist zu sehen, wie sich das frisch gebackene Ehepaar küsst. Liz trug ein wunderschönes Off-Shoulder-Dress. In der Bildunterschrift verriet sie weitere Details: "Vor ein paar Tagen haben Peter und ich im Kreise der Menschen, die wir lieben und die uns wichtig sind, den Bund fürs Leben geschlossen, und ich wollte dieses schöne Bild von unserem Tag mit euch teilen."

Einige ihrer aufmerksamen Fans scheinen die Neuigkeit schon vor dem Posting herausgefunden zu haben. "Ich wollte euch für eure lieben Nachrichten danken, ihr wart so nett", richtete Liz liebe Worte an ihre Follower. Es sei ein Tag gewesen, an dem man die Liebe vom Mond sehen konnte, schwärmte sie weiter.

Instagram / lizmcclarnon Liz McClarnon im September 2021

Instagram / lizmcclarnon Liz McClarnon und ihr Verlobter im März 2022

Getty Images Liz McClarnon, "Atomic Kitten"-Star

