Atomic-Kitten-Star Liz McClarnon ist mit 44 Jahren schwanger

Liz McClarnon (44) hat ihre Fans mit einer ganz besonderen Nachricht überrascht: Die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin erwartet ihr erstes Kind. Das machte Liz jetzt selbst mit einem sehr persönlichen Video auf Instagram öffentlich. In dem Clip sitzt sie auf einer Parkbank, lächelt schüchtern in die Kamera und verrät: "Ich habe euch ein Geheimnis vorenthalten." Nach Jahren teilweise schmerzhafter Kinderwunschbehandlungen ist sie nun endlich schwanger – und das mit ihrem Ehemann Peter an ihrer Seite. Ihre Follower reagieren begeistert und zeigen sich in den Kommentaren voller Freude über das Familienglück der Sängerin.

Bereits seit einiger Zeit hatte sich die 44-Jährige aus den sozialen Netzwerken zurückgezogen, was sie jetzt erklärt: "Es fiel mir manchmal schwer, zu lächeln." Der Weg zur Schwangerschaft war für die Musikerin offenbar alles andere als einfach, denn sie spricht offen von "jahrelangen, manchmal sehr schmerzhaften IVF-Behandlungen und ziemlich dunklen Zeiten". Der Traum vom gemeinsamen Kind schien für Liz und ihren Mann lange unerreichbar, weshalb das Glück über die späte Schwangerschaft jetzt umso größer ist. In ihrem Post macht sie deutlich, dass sie mit ihrer Erfahrung anderen Frauen Mut machen will. "Ich möchte meine Stimme und mein Ohr denen zur Verfügung stellen, die das Gleiche durchmachen", schreibt sie. Besonders dankbar zeigt sie sich auch für die Unterstützung, die sie aus verschiedenen Communitys erfuhr.

Liz ist das letzte der drei Gründungsmitglieder von Atomic Kitten, das noch aktiv im Musikbusiness steht. Bereits zu ihrer Hochzeit mit Peter im vergangenen Jahr hatte sie ein auffälliges Bedürfnis nach Privatsphäre gezeigt. Erst nach dem Ein-Jahres-Jubiläum gab sie ihren Ehemann für ihre Fans sichtbar preis. "Ich bin jetzt seit genau einem Jahr mit meiner perfekten zweiten Hälfte verheiratet! Ich liebe dich, Peter Cho!" Damals erklärte sie, dass sie ihr Liebesleben lieber aus dem Rampenlicht heraushält, weil zu viel Öffentlichkeit sie "paranoid" mache.

Anzeige Anzeige

Instagram / lizmcclarnon Liz McClarnon, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lizmcclarnon Liz McClarnon und ihr Mann, September 2024

Anzeige Anzeige