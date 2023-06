Matthijs de Ligt und Freundin Annekee Molenaar sind verlobt!

Schöne Neuigkeiten! Der niederländische Fußballspieler Matthijs de Ligt (23) kickt seit 2022 für den FC Bayern München. Seine Freundin, das Model Annekee Molenar, war für den Vereinswechsel mit dem Sportler nach Deutschland gezogen. Nun ist das Paar bereit für den nächsten großen Schritt: Wie Matthijs mitteilt, habe er um die Hand seiner Partnerin angehalten – und Annekee hat Ja gesagt!

Auf Instagram teilt der Sportprofi ein Foto, das ihn und das Model vor einem traumhaften Sonnenuntergang zeigt. Während sich die beiden verliebt in den Armen liegen, funkelt an Annekees linker Hand ein Diamantring. Das Bild kommentiert Matthijs mit den Worten: "Sie hat Ja gesagt!" Das Paar möchte also vor den Traualtar treten, was zahlreiche seiner FC Bayern-Kollegen innerhalb kürzester Zeit mit einem Like feiern.

Erst vor wenigen Tagen hatte Annekee mit einem freizügigen Foto von sich reden gemacht. Die Blondine hatte für ihren Instagram-Account ein Polaroid-Foto abfotografiert, auf welchem sie völlig nackt zu sehen ist. Lediglich mit den Händen bedeckt das Model darauf seine intimsten Körperstellen.

Anzeige

Instagram Annekee Molenaar und ihr Freund Matthijs de Ligt

Anzeige

Instagram Matthijs de Ligt und seine Freundin Annekee Molenaar

Anzeige

Getty Images Matthijs de Ligt, FC Bayern München-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de