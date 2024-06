Kurz vor der EM: Matthijs de Ligt heiratete seine Annekee

Auf den Bayern-Star Matthijs de Ligt (24) warten aufregende Wochen. Schon bald wird der Profifußballer für die niederländische Nationalmannschaft bei der europäischen Meisterschaft auf dem Rasen stehen. Doch damit nicht genug! Auf Instagram verkündet Matthijs jetzt süße Neuigkeiten. Der Sportler und seine Verlobte Annekee Molenaar haben sich das Jawort gegeben! Die Turteltauben konnten es offenbar gar nicht erwarten, endlich den Bund fürs Leben einzugehen. "Durch die EM in diesem Jahr schien es unmöglich, eine große Hochzeit zu planen. Aber wir wollten es endlich offiziell machen und Frau und Mann werden! Deshalb haben wir zunächst im kleinen Kreis gefeiert", erklärt Anneke im Interview mit Vogue.

Der Fußballer heiratete somit seine große Jugendliebe. Denn das frisch vermählte Paar hatte sich bereits vor sechs Jahren im Alter von 18 Jahren kennengelernt. Im Gespräch mit dem Magazin schwärmt die Influencerin von der intimen Trauung: "Wir haben im kleinen Kreis mit unseren Großeltern, Eltern, Geschwistern und Trauzeug:innen gefeiert. Es war so intim und alle haben sich geborgen gefühlt." Die Zeremonie fand in dem Heimatdorf der 24-Jährigen statt und hätte offenbar nicht schöner sein können. "Wissen Sie, unsere Geschwister sind beinahe wie beste Freund:innen füreinander und unsere Familien verstehen sich so gut. Meine beste Freundin, Jetteke van Lexmond, hat uns die Ringe gebracht", plaudert Annekee glücklich aus.

Die romantische und intime Zeremonie war jedoch erst der Anfang. Nach der Europameisterschaft will das Paar seine Liebe nämlich erneut feiern. "Wir planen eine große italienische Hochzeit in der Toskana", berichtet die glückliche Braut. Da Matthijs eine Zeit lang für den italienischen Verein Juventus Turin spielte, verbindet das frisch gebackene Ehepaar viel mit Land. In voller Vorfreude erklärt die Influencerin: "Wir haben drei Jahre lang zusammen in Italien gelebt und hatten eine fantastische Zeit dort, daher fühlt es sich für uns richtig an, diesen Ort zu wählen. Wir hatten unsere schönsten Urlaube in der Toskana."

Instagram / annekeemolenaar Annekee Molenaar und Matthijs de Ligt

Instagram / mdeligt_ Annekee Molenaar und Matthijs de Ligt

