Nach Hochzeit: Ist Ex-Bayern-Star Matthijs de Ligt getrennt?

Matthijs de Ligt (25), der niederländische Starspieler und ehemalige Profi des FC Bayern, sorgt derzeit mit privaten Schlagzeilen für Aufsehen. Laut Berichten des niederländischen Kanals Reality FBI soll die Beziehung mit seiner Ehefrau Annekee Molenaar beendet sein. Die beiden 25-Jährigen hatten erst vor rund einem Jahr den Bund der Ehe geschlossen und galten als absolutes Traumpaar. Doch nun soll die Ehe "endgültig vorbei" sein, wie die Gerüchte besagen. Sogar getrennte Urlaube der beiden werden erwähnt, was darauf hindeuten könnte, dass sie Abstand voneinander gesucht haben.

Die Beziehung des Paares soll laut Insidern in den vergangenen Monaten zunehmend schwieriger geworden sein. Während der für seine ruhige Art bekannte Matthijs eher bodenständig agiert, soll Annekee sich immer mehr in Richtung spiritueller Themen gewandt haben, was zu Spannungen geführt habe. Sie zeigt auf Instagram regelmäßig Inhalte zu Meditation, Yoga und Achtsamkeit und bezeichnet sich selbst als "Alchemistin". Diese Gegensätze könnten die Probleme, über die in ihrem Umfeld spekuliert wird, verstärkt haben. Weder der Fußballer noch seine Ehefrau haben sich bisher zu den Spekulationen geäußert.

Kennengelernt hatte sich das Paar in den jungen Jahren seiner Karrieren, als Matthijs als Abwehrtalent bei Ajax Amsterdam durchstartete. Annekee, die regelmäßig als Model arbeitet, begleitete ihn fortan auch in schwierigen Zeiten und unterstützte ihn während seiner Vereinswechsel. Im vergangenen Jahr gaben sich die zwei kurz vor der Fußball-EM das Jawort. Die Beziehung der beiden wirkte von außen sehr harmonisch – zumindest das, was sie auf Social Media teilten. Noch im Mai dieses Jahres gab es im Netz ein gemeinsames Kussfoto, doch seither herrscht online Funkstille.

