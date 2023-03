Yann Sommer ordert 700 Kilo Schokolade für Matthijs de Ligt

Yann Sommer (34) wollte seinem Mannschaftskollegen ein ganz besonderes Geschenk machen. Der Torhüter wechselte vor Kurzem zum FC Bayern München, um den verletzten Manuel Neuer (36) zu ersetzen. Der Torwart des deutschen Rekordmeisters verletzte sich im Dezember bei einem Ski-Unfall scher und fällt bis zum Ende der Saison aus. Für eine ganz außergewöhnliche Rettungsaktion bedankte sich Yann jetzt bei einem seiner Teamkollegen.

Beim Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain rettete Verteidiger Matthijs de Ligt (23) den Ball von der Torlinie, den Yann zuvor im Strafraum verloren hatte. "Überragend! Großes Dankeschön an Matthijs. Ein Getränk als Dank wird nicht reichen, es wird eher ein Lastwagen mit Schweizer Schokolade!", kündigte der Torwart nach dem Spiel an. Gesagt, getan. Laut TZ fuhr ein Transporter der Manufaktur Kägi am Donnerstag mit vier Paletten Schokolade Richtung München, um das Versprechen einzuhalten.

Doch kurz vor der Ankunft kam die Absage: Am Nachmittag war das Trainingsgelände an der Säbener Straße bereits verlassen. Die Schokolade erreichte der Verteidiger also nicht. Aber: Die Aktion hatte dennoch etwas Gutes: Der Transporter wurde von den Bayern zur Münchener Tafel geschickt. Die gesamte Ladung wurde an die Organisation gespendet. Der Sprecher Steffen Horak sagte dazu: "Wir wussten nicht genau, was dahintersteckt – nur, dass es vom FC Bayern kam. Die Schokolade fließt diese Woche in unsere reguläre Verteilung und wir schauen, dass alle unserer 28 Ausgabestellen etwas davon abbekommen."

