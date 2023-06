Kim Gloss verrät: Sieht Baby Golda ihr oder Alex ähnlicher?

Kim Gloss (30) plaudert aus dem Nähkästchen. Im Juli vergangenen Jahres hatte die ehemalige DSDS-Teilnehmerin voller Freude verkündet, dass sie zum zweiten Mal Mama geworden ist. Für sie und ihren Ehemann Alexander Beliaikin ist es hingegen das erste gemeinsame Kind. Tochter Amelia stammt aus ihrer vorherigen Beziehung mit Rocco Stark (37). Die Gesichter der Kids zeigt die Influencerin im Internet nicht – doch jetzt verrät Kim, wem die kleine Golda ähnlicher sieht.

Im Rahmen eines Q&As in ihrer Instagram-Story wird die 30-Jährige von ihren Fans gefragt, wem ihr jüngster Spross am ähnlichsten sieht. Auch wenn sie ihre Kids im Netz unkenntlich macht, gibt sie mit ihrer Antwort dennoch ein paar Hinweise. "Augenform, Augenbrauen, Blick – komplett Alex. Augenfarbe ist meine", verrät Kim stolz. Auch die Nase und die Lippen der Kleinen würden aussehen wie bei ihr. "Also ein guter Mix", stellt Kim zufrieden fest.

Seltene Aufnahmen der kleinen Golda teilte die zweifache Mama zuletzt im Januar. Anlass für die putzigen Aufnahmen von sich und ihrer Tochter am Strand war ein besonderer Tag für die Kleine – sie wurde damals ein halbes Jahr alt. "Die Zeit rennt so schnell", schrieb Kim zu den Fotos.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Januar 2023

Instagram / kim_glossofficial Alexander Beliaikin und Kim Gloss

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und ihre Tochter Golda im Januar 2023

