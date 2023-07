In Schwarz: So sexy sah Anna Ermakova auf dem Red Carpet aus

Anna Ermakova (23) stiehlt allen die Show! Hinter dem britischen Model liegen aufregende Wochen. Nach harten Trainingseinlagen und anspruchsvollen Performances schnappte sich die Tochter von Boris Becker (55) im letzten Monat den Siegerpokal beim großen Let's Dance-Finale. Seither scheint es für die rothaarige Beauty wie am Schnürchen zu laufen – für sie geht es von einem Red-Carpet-Auftritt zum nächsten. Bei diesem Event warf sich Anna jetzt so richtig in Schale!

Als Anna am Dienstagabend die Media Night in Aachen besuchte, zog das Model alle Blicke auf sich. Auf dem roten Teppich präsentierte sich die 23-Jährige in einem schwarzen trägerlosen Maxidress – und das sah wirklich hot aus! Mit dezent gewähltem Goldschmuck sowie einer schlichten Minibag rundete die Beauty den Look ab. Ihre roten Haare trug die "Let's Dance"-Gewinnerin offen und setzte ihre Lippen mit roter Farbe gekonnt in Szene.

Via Instagram nahm Anna auch ihre Fans zum Auftritt auf dem Red Carpet mit. "Hallo meine Lieben! Ich freue mich so sehr, wieder in Deutschland zu sein", gibt das Model zu. Zudem offenbart die Beauty gegenüber ihren Followern, warum sie in den vergangenen zwei Wochen eine kleine Social-Media-Pause einlegte: "Ich war in London und ich hatte so eine gute Zeit mit meinen Freunden."

