So stellt sich Single Anna Ermakova ihren Traummann vor

Sie weiß, worauf es ankommt. Anna Ermakova (23) war rund vier Jahre lang mit ihrem letzten Partner zusammen. Im Juni 2023 wurde bekannt, dass die Let's Dance-Siegerin Single ist. Details über die Trennung behielt die Tochter von Boris Becker (56) für sich – seit dem Liebes-Aus ist der Promi-Spross immer noch solo unterwegs. Allzu hohe Ansprüche scheinen nicht der Grund zu sein: Denn Anna verrät, wie sie sich ihren Traummann vorstellt.

Im Interview mit Bunte erklärte die 23-Jährige, dass sie wieder bereit für eine Beziehung sei. Allerdings wolle sie nichts überstürzen: "Wenn der Richtige kommt, dann ist auch Platz für ihn." Anna betonte, dass Aussehen keine Rolle spiele, und sie "keinen speziellen Typ Mann habe". "Wichtig ist die Persönlichkeit und dass ich mich verstanden fühle", ergänzte das Supertalent-Jurymitglied. Aktuell fokussiere sich Anna aber auf ihre Karriere.

Denn vor einigen Wochen brachte sie ihre erste Single auf den Markt. Bei ihren Fans konnte der Song punkten. Im Netz gaben sie ihr Feedback zu Annas Coverversion von "Behind Blue Eyes". Ein Instagram-User schwärmte: "Nur diesen kurzen Ausschnitt gesehen und habe jetzt schon Gänsehaut." Ein anderer Nutzer schloss sich dem an und schrieb: "Wow, toll. Ich wusste gar nicht, dass du so super singen kannst."

Anna Ermakova, Model

Anna Ermakova, Model

Anna Ermakova im Tonstudio

