Würde Anna Ermakova noch mal bei "Let's Dance" mitmachen?

Momentan läuft die 17. Staffel von Let's Dance. In diesem Jahr ist noch alles offen, wer sich am Ende den Titel des Dancing Stars 2024 schnappen kann. Im vergangenen Jahr durfte sich Anna Ermakova (24) über den Sieg freuen. Am Rande der Spa Awards gibt Motsi Mabuse (43) eine Tanzstunde. Das Model nimmt selbstverständlich am Kurs ihrer ehemaligen Jurorin teil. Im Interview mit RTL verrät Anna: "Es werden gerade so schöne Erinnerungen wach. Tanzen ist immer ein Genuss für mich." Deswegen würde sie auch noch mal an der beliebten Tanzshow teilnehmen: "Ich würde es jederzeit wieder machen. Es ist auch ein tolles Cardio-Training. Und Motsi wiederzusehen, ist immer besonders schön. Sie ist eine ganz großartige Lehrerin."

Darüber würde sich auch Motsi freuen. "Anna ist und bleibt unser Tanztalent. Sie hat das sehr, sehr gut gemacht", schwärmt die 43-Jährige über ihren ehemaligen Schützling. Boris Beckers (56) Tochter scheint nicht nur die Profitänzerin von sich überzeugt zu haben. Auch Joachim Llambi (59) verfasste nach ihrem "Let's Dance"-Sieg eine regelrechte Lobeshymne für sie. "Sie hat einen großen Namen und ist ein Typ", plauderte er gegenüber Gala aus.

Der Titel des Dancing Stars 2023 sei etwas ganz Besonderes für Anna. "Die letzten drei Monate fühlten sich wirklich wie ein Wunderland an und ich werde alles so sehr vermissen", schrieb sie im vergangenen Jahr in einem emotionalen Instagram-Statement. Auch für ihren Tanzpartner Valentin Lusin (37) fand sie liebevolle Worte: "Du hast wirklich ein unglaubliches Talent im Unterrichten und in der Choreografie. Aber darüber hinaus hast du mich immer unterstützt, wenn ich im Training gestresst war."

