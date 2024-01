Top oder Flop? So kam Anna Ermakovas Gesangsauftritt an!

Sie zeigt, was sie kann! Bei Anna Ermakova (23) könnte es zurzeit wohl nicht besser laufen. Im vergangenen Jahr tanzte sich die Tochter von Boris Becker (56) zum Let's Dance-Sieg. Neben dem Tanzen hat sie eine neue Leidenschaft entdeckt, der sie sich zurzeit ausgiebig widmet: der Musik. Der Promi-Spross möchte in seinen Liedern seine Geschichte verarbeiten. Nun performt Anna ihren Coversong "Behind Blue Eyes" zum ersten Mal live – doch wie kam das beim Publikum an?

Nach ihrem Auftritt bei den "Schlagerchampions" zeigt sich der Gastgeber Florian Silbereisen (42) ganz verzückt von dem Gesangsdebüt des Models: "Was für eine unglaubliche Premiere." Die Begeisterung der Zuschauer hält sich jedoch offenbar in Grenzen: Auf X tummeln sich zahlreiche Kommentare, die Annas Auftritt nicht gerade loben. "Ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie schlecht ist, aber bei mir kommen null Emotionen an", gesteht ein Zuhörer. "Das hat das Lied echt nicht verdient", urteilt ein weiterer Nutzer. Doch einige User konnte Angela Ermakovas Tochter auch durchaus begeistern: "Was für ein toller Auftritt."

Aber auch wenn das Zuschauer-Fazit zu Annas erster Live-Performance bisher überwiegend negativ ausfällt, konnte sie bereits zuvor mit einem Ausschnitt aus dem dazugehörigen Musikvideo einige Leute begeistern. "Ich habe nur diesen kurzen Ausschnitt gesehen und ich habe jetzt schon Gänsehaut", schwärmte einer ihrer Follower auf Instagram. Und auch ihr Produzent ist hin und weg von Annas Talent.

Anzeige

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova im Tonstudio

Anzeige

Getty Images Anna Ermakova bei "Let's Dance" 2023

Anzeige

Getty Images Anna Ermakova beim Deutschen Fernsehpreis 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de