Nach Duett: Florian Silbereisen ist großer Anna-Ermakova-Fan

Alle wissen Bescheid – nur Florian Silbereisen (42) nicht! Für das 20-jährige Jubiläum des Fernsehmoderators organisiert die ARD "Die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen". In der Unterhaltungsshow zelebriert der Sender gemeinsam mit zahlreichen prominenten Gästen die letzten Jahrzehnte des Showmasters. Neben Thomas Anders (61) und Maite Kelly (44) ist auch Anna Ermakova (23) mit von der Partie. Die Tochter von Boris Becker (56) überrascht den Schlagersänger mit einem spontanen Duett. Zusammen performen sie "Something Stupid" von Frank Sinatra (✝82) auf der Bühne. Mit ihrem gemeinsamen Auftritt verzaubert Anna den erfahrenen Musiker. Gegenüber Bild kommt er aus dem Schwärmen kaum heraus: "Viele junge Sängerinnen und Sänger möchten bei ihren Auftritten so cool wie möglich wirken, Anna ist da ganz anders: Sie ist absolut emotional und warmherzig, zugleich schüchtern und spontan, sie reißt alle sofort mit!"

Florian ist nun ein großer Fan des britischen Models. Zahlreiche Das Supertalent-Zuschauer haben dazu wohl eine andere Meinung. Während des Finales der vergangenen Staffel präsentierte die Jurorin ihren ersten Song – ein Cover von "Behind Blue Eyes". Für ihren Auftritt erntete die 23-Jährige viel Kritik im Netz. "Da darf man beim Supertalent seinen Song promoten und singt Playback. Peinlich", beschwert sich ein Nutzer auf X. "Schönes Playback. Aber kann die auch singen?", fragt sich ein weiterer User.

Mit ihrer Leistung bei Let's Dance 2023 hatte sich Anna hingegen in die Herzen der Zuschauer tanzen können. Als Siegerin der vergangenen Staffel kehrte sie in diesem Jahr sogar für einen Gastauftritt zurück. In der Kennenlernshow performte sie zusammen mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (37) erneut den Siegertanz. Dafür erhielt sie nicht nur von der gesamten Jury, sondern auch vom Publikum Standing Ovations.

Anzeige

Getty Images Anna Ermakova, Model

Anzeige

Getty Images Anna Ermakova and Valentin Lusin, "Let's Dance"-Gewinner 2023

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de