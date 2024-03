Birthday-Barbie: Anna Ermakova feiert pinke Geburtstagsparty

Zum 24. Geburtstag lässt es Anna Ermakova (24) richtig krachen. Die Tochter von Boris Becker (56) und Angela Ermakova lebt zurzeit in London und veranstaltet dort zur Feier ihres Ehrentags eine Mottoparty rund um das Thema Barbie. Auf Instagram postet sie mehrere Fotos der pinken Fete. Die Let's Dance-Gewinnerin trägt ein hautenges, pinkes Kleid, das um die Bauchpartie ausgeschnitten ist. Dazu kombiniert sie ein pinkes Glitzertäschchen und einen Haarreif, der sie als Geburtstagskind ausweist. Selbst die Torte passt perfekt zum Thema: Sie ist mit einem Bild des Models verziert, über dem steht: "Diese Barbie ist eine Geburtstags-Barbie!"

Der Start eines neuen Lebensjahres war für Anna schon vor Kurzem Anlass, die Ereignisse der letzten Zeit Revue passieren zu lassen. "Ich bin extrem dankbar für das beste Jahr meines Lebens, in dem ich mehr lächeln durfte, als ich mir je erträumt hätte", schrieb der Becker-Sprössling auf Instagram. Mit der Teilnahme bei "Let's Dance" und der Berufung in die Jury des Supertalents seien für die Britin gleich mehrere Träume in Erfüllung gegangen. "Wenn ich daran denke, wie weit ich seit letztem Jahr gekommen bin, macht das die kleine Anna stolz", offenbarte sie ihren Fans.

Eine Sache könnte Annas nächstes Jahr allerdings noch verschönern: Bis jetzt hat diese Barbie noch nicht den richtigen Ken gefunden... Gegenüber Bunte hatte die Sängerin zu verstehen gegeben, dass sie bereit für die Liebe sei. "Wenn der Richtige kommt, dann ist auch Platz für ihn", hatte sie im Interview verraten. Bei der Partnerwahl hätte sie keine speziellen Kriterien. "Wichtig ist die Persönlichkeit und dass ich mich verstanden fühle", hatte das Model erklärt.

