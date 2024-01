"Das Supertalent"-Auftakt: Zuschauer sind nicht begeistert!

Große Enttäuschung bei den Das Supertalent-Fans! 2022 hatte sich das Castingshow-Format in eine Pause begeben – vor ein paar Monaten dann aber die große Überraschung: Die Show kehrt zurück. Ur-Jurymitglied Dieter Bohlen (69) wird beim Comeback von Bruce Darnell (66), Anna Ermakova (23) und Let's Dance-Star Ekaterina Leonova (36) unterstützt. Heute Abend flimmert die erste "Das Supertalent"-Ausgabe über die Bildschirme – doch diese kann bei den Zuschauern überhaupt nicht punkten!

Via X, ehemals Twitter, beschweren sich zahlreiche User – vor allem über drei der Juroren. So schreibt ein Fan: "Bruce könnte auch alleine in der Jury sitzen. Die anderen braucht man nicht unbedingt." Ein weiterer merkt an: "Ich gucke nur wegen Bruce." Generell scheinen viele enttäuscht vom "Das Supertalent"-Comeback zu sein. "Wird Zeit, dass das wieder abgesetzt wird, würde ich sagen" und "Man kann die Anzahl an Leuten, die heute 'Das Supertalent' schauen, mit einer Hand abzählen", meinen nur zwei weitere Zuschauer.

Auch die neuen Moderatoren Viktoria Swarovski und Knossi (37) kommen nicht so gut beim Publikum an. "Noch keine fünf Minuten und ich bin jetzt schon total genervt von diesem unangenehmen, talentlosen Moderatoren-Duo" und "Welchen Zweck – außer den Zuschauer zum Umschalten zu motivieren – haben jetzt Steinchen und dieses Knossdingsens?", lauten nur zwei genervte Kommentare.

Anzeige

Getty Images Bruce Darnell, Entertainer

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen, Musiker

Anzeige

RTL Victoria Swarovski und Knossi bei "Das Supertalent"

Anzeige

Wie findet ihr das Comeback von "Das Supertalent"? Großartig! Ich bin total enttäuscht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de