"Das Supertalent"-Fans lachen über Anna Ermakovas Auftritt!

Sie reißen Witze in den sozialen Medien. Das britische Model Anna Ermakova (23) war erstmals bei Das Supertalent als ein Mitglied der vierköpfigen Jury zu sehen und präsentierte während des Finales ihren ersten Song – ein Cover von "Behind Blue Eyes". Ihre Performance schien dem Publikum vor dem TV jedoch eher weniger zu gefallen: Die Fans lachen über Annas Gesangseinlage bei "Das Supertalent"!

Auf X melden sich zahlreiche Zuschauer zu Wort und lassen kein gutes Haar an der Let's Dance-Siegerin. "Da darf man beim Supertalent seinen Song promoten und singt Playback. Peinlich!", merkt ein Nutzer verärgert an und ein weiterer schimpft: "Schönes Playback. Aber kann die auch singen?" Zudem folgen zahlreiche Kommentare, in denen sich die User über die aufgezeichnete Stimme der 23-Jährigen beschweren.

Bereits vor wenigen Wochen kam Annas Performance auch nicht besonders gut bei den Fans an – nach ihrem "Schlagerchampions"-Auftritt äußerten sich die Zuschauer ebenfalls auf der Plattform. So kommentierte ein Nutzer beispielsweise: "Ich will jetzt gar nicht sagen, dass sie schlecht ist, aber bei mir kommen null Emotionen an."

Bruce Darnell, Anna Ermakova, Ekaterina Leonova und Dieter Bohlen, "Das Supertalent"-Jury

Anna Ermakova, Model

Anna Ermakova im Tonstudio

