In diesem Outfit zieht Anna Ermakova alle Blicke auf sich!

Damian Hurley (22) feierte den Start seines ersten Films "Strictly Confident" Anfang April in New York. Unterstützt wurde der Nachwuchsregisseur hierbei von vielen bekannten Gesichtern. Auch seine langjährige gute Freundin Anna Ermakova (24) war mit von der Partie. Vertraut posierte das Model gemeinsam mit Damian und seiner Mutter Liz Hurley (58) – und stach mit ihrem knalligen Outfit dabei besonders hervor. Auch die Mutter des Regisseurs schien sich über Annas Anwesenheit zu freuen. Die 58-Jährige hatte an diesem Tag doppelten Grund zu strahlen. Sie feierte nicht nur den Erfolg ihres Sohnes, sondern spielt in dem Thriller auch eine der Hauptrollen.

Alle drei strahlten in superglamourösen Outfits. Während Damian zur Feier des Tages ein tief ausgeschnittenes Satinhemd wählte, trug seine Mutter ein figurbetontes Kleid in Metalloptik. Anna zeigte sich an diesem Abend extravagant als Lady in Red. Mit ihrem tiefen Beinausschnitt zog sie alle Blicke auf sich.

Dass die Tochter von Tennisstar Boris Becker (56) keine Angst vor bunten und auffälligen Outfits hat, stellte sie schon oft unter Beweis. Zuletzt erst bei ihrem Geburtstag im März, als sie für ihre Gäste eine Barbie-Party schmiss. Dort zeigte sie sich getreu dem Motto in einem hautengen, pinken Kleid mit Zierausschnitt am Bauch. Vom Outfit abgesehen – die Let's Dance-Gewinnerin ist immer am Strahlen. Der Beauty geht es im Moment richtig gut, wie sie auch ihrer Instagram-Community mitteilt: "Ich bin extrem dankbar für das beste Jahr meines Lebens, in dem ich mehr lächeln durfte, als ich mir je erträumt hätte".

MEGA Anna Erkmakova, Damian Hurley und Liz Hurley April 2024

MEGA Anna Ermakova und Damian Hurley in New York im April 2024

