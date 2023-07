Lil Nas X wird während Auftritt mit Sexspielzeug beworfen

Damit hat Lil Nas X nicht gerechnet! Spätestens seit Hits wie "Old Town Road" oder "Industry Baby" gilt der Sänger als ein fester Bestandteil der Musikbranche. Vergangene Woche konnten Fans ihn auf der Festival-Bühne des Lollapaloozas in Stockholm bewundern. Dort brachte ein zunächst unscheinbarer Zwischenfall den sonst so professionellen Künstler aus dem Konzept. Während seines Auftritts fiel Lil Nas X beinahe einem fliegenden Sexspielzeug zum Opfer.

Während der Performance des 24-Jährigen schleuderte ihm ein übereifriger Fan ein Sexspielzeug, das eine Vagina nachahmte, vor die Füße. Wie TMZ berichtet, hatte Lil Nas X dem fliegenden Gegenstand zunächst nur verdutzt nachgeschaut, um ihn anschließend näher zu betrachten. "Wer hat seine Vagina auf die Bühne geworfen?", fragte er daraufhin scherzend die anwesenden Festivalbesucher. Der Vorfall sorgte beim Publikum für jede Menge Lacher und auch das Netz amüsierte sich reichlich.

Glücklicherweise wurde bei dem Zwischenfall niemand verletzt und der R'n'B-Sänger konnte sein Konzert nur wenig später fortsetzen. Anders sah es da erst vor wenigen Wochen bei Bebe Rexha (33) aus: Sie wurde ebenfalls von einem übereifrigen Fan überrascht. Jedoch ging das Ganze bei ihr weniger glimpflich aus. Die "I'm Good"-Interpretin verließ blutend die Bühne, nachdem sie von einem Handy getroffen wurde.

